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В Украине началось голосование за кандидатов в антикоррупционный совет при Минобороны. Проголосовать может любой украинец

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Решение о создании антикоррупционного совета при Минобороны было принято после скандала с закупкой продуктов для ВСУ
Решение о создании антикоррупционного совета при Минобороны было принято после скандала с закупкой продуктов для ВСУ
Фото: depositphotos.com

Утром 24 марта на платформе Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции началось открытое общенациональное онлайн-голосование за будущих членов общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Голосование будет длиться только один день: 24 марта с 8.00 до 20.00, принять участие в нем может любой украинец. Отдать свой голос можно по ссылке.

Для голосования необходимо пройти регистрацию по почте и номеру телефону. А затем из 29 кандидатов выбрать тех, за кого отдать голос (но не более чем 15 человек).

При этом время голосования ограничено, поэтому перед регистрацией следует ознакомиться с полным перечнем кандидатов и их биографиями.

По итогам голосования будут избраны 15 членов совета сроком на один год.

Контекст:

Решение о создании антикоррупционного совета при Минобороне было принято после скандала с закупкой продуктов для украинских военнослужащих. СМИ выяснили, что они закупались в два-три раза дороже, чем стоят в киевских супермаркетах.

В январе на фоне скандала были уволены директор департамента закупок Богдан Хмельницкий и замминистра Вячеслав Шаповалов. Им также сообщили о подозрении в растрате и "препятствовании деятельности ВСУ" за закупку, предположительно, некачественных бронежилетов.

Кроме того, следователи Нацполиции сообщили о подозрении советнику Шаповалова в завладении более 1,7 млрд грн, предназначенных для закупки товаров для ВСУ.

Министр обороны Алексей Резников анонсировал перезагрузку антикоррупционного управления Минобороны. 10 февраля прошло заседание рабочей группы по созданию антикоррупционного совещательного органа при Минобороны, к рабочей группе присоединились представители 13 организаций.

Верховная Рада 24 февраля приняла закон о введении прозрачности в оборонных закупках.

15 марта в Минобороны сообщили, что антикоррупционное подразделение ведомства "перезагружено" и усилено, став департаментом

Теги: Украина, коррупция, Минобороны, ВСУ, голосование
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