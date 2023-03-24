В Украине началось голосование за кандидатов в антикоррупционный совет при Минобороны. Проголосовать может любой украинец

Решение о создании антикоррупционного совета при Минобороны было принято после скандала с закупкой продуктов для ВСУ Фото: depositphotos.com

Голосование будет длиться только один день: 24 марта с 8.00 до 20.00, принять участие в нем может любой украинец. Отдать свой голос можно по ссылке.

Для голосования необходимо пройти регистрацию по почте и номеру телефону. А затем из 29 кандидатов выбрать тех, за кого отдать голос (но не более чем 15 человек).

При этом время голосования ограничено, поэтому перед регистрацией следует ознакомиться с полным перечнем кандидатов и их биографиями.

По итогам голосования будут избраны 15 членов совета сроком на один год.