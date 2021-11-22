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В Украине нардепа подозревают в сокрытии имущества на десятки миллионов, Минздрав сообщил о снижении заболеваемости COVID-19. Главное за день

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В Украине от коронавируса хотя бы одной дозой привито менее половины взрослого населения
Фото: ЕРА

"ГОРДОН" представляет обзор событий понедельника, 22 ноября.

Подозрение нардепу

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают действующего народного депутата в декларировании недостоверной информации. По оценке следствия, он не задекларировал имущества почти на 60 млн грн – квартиры, дома, земельные участки, паркоместа и автомобили, которые были записаны на гражданскую жену парламентария. 

Имени депутата следствие не раскрыло. Вероятно, речь идет о Сергее Шахове, чья декларация и возможные нарушения при ее заполнении весной фигурировали в журналистском расследовании. 

Снижение заболеваемости COVID-19

Министерство здравоохранения Украины сообщает о положительной тенденции к уменьшению количества новых случаев заболевания COVID-19 и госпитализаций в стране – за прошедшую неделю было госпитализировано 24 419 человек, в то время как несколько предыдущих недель в больницы попадали по 32 тыс. инфицированных.

В воскресенье в стране подтвердили 7,4 тыс. случаев COVID-19. К 22 ноября в стране полный курс вакцинации от коронавируса прошли 31,5% граждан, хотя бы одну дозу получили 41% украинцев старше 18 лет

Все дома в Украине подключены к отоплению

Главы областных государственных администраций отчитались перед правительством, что 100% жилых домов и медицинских учреждений страны подключили к отоплению. В правительстве прогнозировали, что это произойдет до 1 ноября.

Пытки Саакашвили

Третий президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили, который несколько дней назад начал выход из голодовки, очень слаб, говорит его возлюбленная, народный депутат Украины от "Слуги народа" Елизавета Ясько. После посещения Саакашвили она рассказала, что у политика "не то состояние, которое можно назвать здоровым".

Адвокат Саакашвили Дмитрий Садзаглишвили заявил, что экс-президент подвергся пыткам в заключении и является политзаключенным. 

Российская дезинформация о войне

Российская Федерация повысила интенсивность дезинформации, включая ложные обвинения Украины в якобы подготовке к военному нападению на Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, подчеркнув, что Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе и продолжает упорно работать над тем, чтобы оживить нормандский формат.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Министерство здравоохранения, Грузия, Михаил Саакашвили, отопительный сезон, вакцинация, пытки, больница, антикоррупционное бюро, Дмитрий Кулеба, госпиталь, голодовка, антикоррупционная прокуратура, Минздрав, больницы, Российская Федерация, Елизавета Ясько, здравоохранение, дезинформация
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