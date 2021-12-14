Венецианская комиссия поддержала отказ Конституционного Суда Украины приводить к присяге назначенных Зеленским судей

В КСУ отметили, что информация о поддержке решения суда Венецианской комиссией есть в синопсисе (кратком отчете) от 13 декабря 2021 года по итогам 129-го пленарного заседания комиссии.

Контекст:

В марте 2021 года был опубликован указ президента Владимира Зеленского, которым он отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Зеленский сообщил, что отменил указ в рамках проверки всех действующих указов и распоряжений Януковича на предмет угрозы национальной безопасности. 30 марта Тупицкий обжаловал указ в Верховном Суде.

14 июля Верховный Суд удовлетворил его иск. Указ Зеленского от 27 марта 2021 года №124/2021, которым было отменено назначение Тупицкого на пост судьи КСУ, признан противоправным и отменен в части, касающейся Тупицкого. Офис президента обжаловал решение Верховного Суда.

17 августа Зеленский подписал указ №365/2021, которым утвердил положение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность судьи КСУ по квоте президента, а также персональный состав конкурсной комиссии.

19 октября КСУ открыл производство по делу о соответствии Основному закону двух указов президента – об отстранении Тупицкого от должности главы КСУ, а также указа, которым Зеленский отменил назначение Тупицкого и Касминина судьями КСУ.

26 ноября Зеленский назначил судей КСУ вместо Тупицкого и Касминина. 30 ноября КСУ отсрочил приведение к присяге двух судей, назначенных Зеленским. В Конституционном Суде заявили, что судей, назначенных президентом, могут привести к присяге после прекращения полномочий судей, назначенных в 2013–2018 годах.

9 декабря США ввели санкции в отношении Тупицкого и его супруги Ольги Тупицкой. Было отмечено, что ограничения применяются "за значительные коррупционные действия, в частности за получение взятки во время службы в украинской судебной системе".