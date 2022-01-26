Венедиктова заявила, что о результатах расследования покушения на Шефира говорить пока рано

"Следствие работает, следствие движется, при этом три органа досудебного следствия работают над этим... Поскольку следственные действия продолжаются, на сегодня говорить [о результатах] преждевременно", – заявила она.
По словам Венедиктовой, у органов расследования "есть своя стратегия следственных действий".
"Я считаю, что на сегодняшний день они действительно пытаются быть быстрыми и эффективными, и не только в плане экспертиз и допросов, они движутся дальше и по оперативным наработкам", – сказала генпрокурор.
Шефир – соучредитель студии "Квартал 95", художественным руководителем которой был Владимир Зеленский до избрания президентом. Шефир был назначен первым помощником главы государства 21 мая 2019 года, на следующий день после инаугурации Зеленского.
Машину Шефира обстреляли 22 сентября 2021 года под Киевом. Помощник Зеленского направлялся из дома на работу, когда по его автомобилю открыли огонь из леса. Политик не пострадал. Водитель Александр Иванько был ранен в ногу, он перенес операцию.
Утверждалось, что автомобиль Шефира не бронирован, это, по его словам, служебная машина студии "Квартал 95". По данным прокуратуры, по машине выпустили 18 пуль.
Офис генпрокурора Украины открыл производство по статье "покушение на убийство двух и более лиц".
23 сентября стало известно, что СБУ взяла Шефира и его семью под охрану. 2 октября Шефир рассказал, что начал передвигаться на бронированном автомобиле, объяснив это своим статусом в уголовном производстве о покушении.