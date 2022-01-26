Венедиктова заявила, что о результатах расследования покушения на Шефира говорить пока рано

Венедиктова: Поскольку следственные действия продолжаются, на сегодня говорить о результатах преждевременно Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

"Следствие работает, следствие движется, при этом три органа досудебного следствия работают над этим... Поскольку следственные действия продолжаются, на сегодня говорить [о результатах] преждевременно", – заявила она.

По словам Венедиктовой, у органов расследования "есть своя стратегия следственных действий".

"Я считаю, что на сегодняшний день они действительно пытаются быть быстрыми и эффективными, и не только в плане экспертиз и допросов, они движутся дальше и по оперативным наработкам", – сказала генпрокурор.