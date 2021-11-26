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Покушение на Шефира. Правоохранители провели около сотни обысков у лиц, пользующихся охотничьим оружием

Машину Шефира обстреляли 22 сентября под Киевом
Машину Шефира обстреляли 22 сентября под Киевом
Фото: mvs.gov.ua

В рамках расследования дела о покушении на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира правоохранители провели обыски у лиц, которые стреляли из охотничьего оружия патронами, аналогичными тем, что были использованы во время преступления.

Об этом 25 ноября "Интерфакс-Украина" сообщили в Офисе генпрокурора (ОГП).

"В рамках расследования уголовного производства по факту покушения на убийство первого помощника президента и его водителя проведено около 100 обысков у всех установленных лиц", – рассказали в ОГП.

Кроме того, обыски прошли в магазинах по продаже оружия и боеприпасов, а также у лиц, занимающихся их сбытом.

"В настоящее время в уголовном производстве о подозрении не сообщено ни одному лицу", – добавили в ОГП.

Контекст:

Машину Шефира обстреляли 22 сентября под Киевом. Помощник Зеленского направлялся из дома на работу, когда по его автомобилю открыли огонь из леса. Политик не пострадал. Водитель Александр Иванько был ранен в ногу, он перенес операцию.

Утверждалось, что автомобиль Шефира не бронирован, это, по его словам, служебная машина студии "Квартал 95". По данным прокуратуры, по машине выпустили 18 пуль.

Офис генпрокурора Украины открыл производство по статье "покушение на убийство двух и более лиц".

Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех. После нападения президент пообещал, что "ответ будет сильным", и заявил, что считает самой вероятной версией покушения "реакцию на реальные изменения в государстве".

2 октября Шефир рассказал, что начал передвигаться на бронированном автомобиле, объяснив это своим статусом в уголовном производстве о покушении.

26 октября генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что расследование продолжается. "То, что мы не выходим на брифинги, не означает, что мы не работаем", – сказала она. 

Теги: Украина, оружие, нападение, покушение, правоохранители, расследование, обстрелы, обыски, автомобиль, магазин, Сергей Шефир, Офис генпрокурора, покушение на Шефира
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