Покушение на Шефира. Правоохранители провели около сотни обысков у лиц, пользующихся охотничьим оружием

Об этом 25 ноября "Интерфакс-Украина" сообщили в Офисе генпрокурора (ОГП).

"В рамках расследования уголовного производства по факту покушения на убийство первого помощника президента и его водителя проведено около 100 обысков у всех установленных лиц", – рассказали в ОГП.

Кроме того, обыски прошли в магазинах по продаже оружия и боеприпасов, а также у лиц, занимающихся их сбытом.

"В настоящее время в уголовном производстве о подозрении не сообщено ни одному лицу", – добавили в ОГП.