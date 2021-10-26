Венедиктова о расследовании покушения на Шефира: То, что мы не выходим на брифинги, не означает, что мы не работаем

"Что касается покушения на Шефира. То, что мы не выходим на брифинги, не означает, что мы не работаем... Дело заслушивается каждую неделю. Как только у нас будет та информация, с которой можно выходить на широкую публику, мы выйдем. Но на месте мы не стоим", – сказала она.

По словам генпрокурора, в тех случаях, когда злоумышленник не был установлен "по горячим следам", расследование затягивается.

"Если мы не нашли сразу же того, кого привлечь к ответственности, это не означает, что мы завершили дальнейшее расследование. У нас всегда есть вопрос исполнителя, посредника, организатора и заказчика. И если правоохранители видят, что они могут "подняться выше", они работают дальше, не выходя с какими-то первыми победами... В данном случае очень взвешенный подход. И если мы не выходим, то это не означает, что мы не работаем. Работаем", – заявила Венедиктова.