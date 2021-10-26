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Венедиктова о расследовании покушения на Шефира: То, что мы не выходим на брифинги, не означает, что мы не работаем

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Венедиктова: Дело о покушении на Шефира заслушивается каждую неделю
Венедиктова: Дело о покушении на Шефира заслушивается каждую неделю
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Совместная следственная группа активно работает над установлением всех причастных к покушению на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Об этом журналистам 16 октября заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, пишет "Интерфакс-Украина".

"Что касается покушения на Шефира. То, что мы не выходим на брифинги, не означает, что мы не работаем... Дело заслушивается каждую неделю. Как только у нас будет та информация, с которой можно выходить на широкую публику, мы выйдем. Но на месте мы не стоим", – сказала она.

По словам генпрокурора, в тех случаях, когда злоумышленник не был установлен "по горячим следам", расследование затягивается.

"Если мы не нашли сразу же того, кого привлечь к ответственности, это не означает, что мы завершили дальнейшее расследование. У нас всегда есть вопрос исполнителя, посредника, организатора и заказчика. И если правоохранители видят, что они могут "подняться выше", они работают дальше, не выходя с какими-то первыми победами... В данном случае очень взвешенный подход. И если мы не выходим, то это не означает, что мы не работаем. Работаем", – заявила Венедиктова.

Контекст:

Машину Шефира обстреляли 22 сентября под Киевом. Помощник Зеленского направлялся из дома на работу, когда по его автомобилю открыли огонь из леса. Политик не пострадал. Водитель Александр Иванько был ранен в ногу, он перенес операцию, угрозы для жизни, по данным врачей, нет.

Утверждалось, что автомобиль Шефира не бронирован, это, по его словам, служебная машина студии "Квартал 95". По данным прокуратуры, по машине выпустили 18 пуль.

Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц" (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко говорил 23 сентября, что исполнитель покушения на Шефира стрелял по водителю, чтобы сделать машину неуправляемой и после этого добить всех, кто находится в машине.

МВД рассматривает три версии покушения: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине, в том числе рассматривается версия с участием иностранных спецслужб. Позднее генпрокурор Ирина Венедиктова уточнила, что основными следствие считает две версии: работу Шефира как госдеятеля и попытку дестабилизации.

Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех. После нападения президент пообещал, что "ответ будет сильным", и заявил, что считает самой вероятной версией покушения "реакцию на реальные изменения в государстве".

2 октября Шефир рассказал, что начал передвигаться на бронированном автомобиле, объяснив это своим статусом в уголовном производстве о покушении.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: расследование, Сергей Шефир, Офис президента Украины, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора, покушение на Шефира
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