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ПРОИСШЕСТВИЯ

Шефир рассказал, что его водитель, получивший ранение во время покушения, будет "заново учиться ходить"

Шефир надеется, что через неделю-полторы его водитель встанет на костыли
Шефир надеется, что через неделю-полторы его водитель встанет на костыли
Скриншот: in time Ukraine / YouTube

Водитель первого помощника президента Украины Сергея Шефира Александр Иванько пока не встает. Об этом Шефир рассказал 22 октября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Водитель пока лежит, не встает. Надеемся, что где-то через неделю-полторы он встанет на костыли и начнет заново учиться ходить", – сказал он.

Контекст:

Машину Шефира обстреляли 22 сентября под Киевом. Помощник президента направлялся из дома на работу, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия. Политик не пострадал. Водитель Александр Иванько был ранен в ногу, он находится в больнице, перенес операцию, угрозы для жизни, по данным врачей, нет.

Утверждалось, что автомобиль Шефира не бронирован, это, по его словам, служебная машина студии "Квартал 95". По данным прокуратуры, по машине выпустили 18 пуль.

Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц" (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко говорил 23 сентября, что исполнитель покушения на Шефира стрелял по водителю, чтобы сделать машину неуправляемой и после этого добить всех, кто находится в машине.

МВД рассматривает три версии покушения: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине, в том числе рассматривается версия с участием иностранных спецслужб. Позднее Венедиктова уточнила, что основными следствие считает две версии: работу Шефира как госдеятеля и попытку дестабилизации.

Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех. После нападения президент пообещал, что "ответ будет сильным", и заявил, что считает самой вероятной версией покушения "реакцию на реальные изменения в государстве".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: МВД, нападение, больница, автомобиль, Свобода слова Савика Шустера, покушение на Шефира
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