Покушение на Шефира. Полиция провела обыск у депутата от "Европейской солидарности"

"24 ноября утром в доме Сергея Волошина прошел обыск, а документы, которыми прикрывалась полиция, прямо указывают, что депутата пытаются обвинить ни много ни мало – в покушении на Шефира", – говорится в сообщении.

В партии назвали обыск у одного из своих членов "преследованием "Европейской солидарности" и заявили о "фальсификации дела против оппозиции".

Обыски в доме Волошина в Яремче, а также в доме его родителей проводились на основании определения Печерского суда Киева от 3 ноября. Об этом депутат сообщил на пресс-конференции, пишет местное издание "Курс".

По словам депутата, следователи объяснили, что у Волошина есть зарегистрированное охотничье ружье калибра 7,62 мм, а в машину Шефира стреляли из оружия этого калибра. Волошин отметил, что это очень популярный средний калибр стрелкового оружия.

"Они на рассвете будят моих родителей – у мамы трясутся руки, отец волнуется… Является ли для этого основанием то, что я владею оружием калибра 7,62 мм? В Украине таких десятки или сотни тысяч. Интересно, проводили ли обыски на территории Ивано-Франковской области еще у кого-то по таким основаниям", – сказал Волошин.

Депутат добавил, что во время покушения на Шефира в Киевской области не находился. Он отметил, что еще в сентябре дал исчерпывающую информацию следователям, где находился в день покушения на первого помощника президента и когда пользовался оружием.