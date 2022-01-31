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Верховный Суд не удовлетворил ходатайство о рассмотрении дела о крушении учебного самолета под Чугуевом в Виннице

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Коллегия судей Кассационного уголовного суда рассмотрела ходатайство адвоката одного из обвиняемых по делу о крушении Ан-26
Коллегия судей Кассационного уголовного суда рассмотрела ходатайство адвоката одного из обвиняемых по делу о крушении Ан-26
Фото: Верховний Суд / Facebook

31 января коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда рассмотрела ходатайство адвоката одного из обвиняемых по делу о крушении самолета Ан-26Ш возле Чугуева Харьковской области. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба суда.

Защитник просил направить уголовное производство из Чугуевского городского суда в Винницкий городской суд. Он мотивировал ходатайство тем, что преступление, в котором обвиняется его подзащитный, – небрежное отношение к военной службе – было совершено в помещении командования Воздушных сил ВСУ в Виннице.

"Прокурор и потерпевшие в уголовном производстве были против удовлетворения ходатайства защитника, считая, что уголовное производство должно рассматриваться по месту, где произошла авиакатастрофа. Коллегия судей ККС ВС оставила ходатайство защитника без удовлетворения. Рассмотрение уголовного производства будет продолжаться в Чугуевском городском суде Харьковской области", – отметили в релизе.

https://www.facebook.com/supremecourt.ua/posts/1132780477496836

Чугуевский городской суд 28 января удовлетворил ходатайство одного из обвиняемых о коллегиальном рассмотрении дела. Если суд не сформирует коллегию, для решения этого вопроса дело будет передано в Харьковский апелляционный суд, сообщало Общественное.

Контекст:

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в двух километрах от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября 2020 года. На его борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Единственным выжившим стал курсант Вячеслав Золочевский.

Родственникам погибших курсантов выплатили компенсации.

В университете после катастрофы приостанавливали учебные полеты, их возобновили в феврале 2021-го.

Расследованием катастрофы занималось Госбюро расследований. Основной причиной крушения самолета в ГБР назвали незаконное разрешение на взлеты самолета конвейерным способом.

В деле фигурируют шесть человек – военнослужащие подозреваются в необеспечении безопасности полетов, нарушении правил подготовки и проведения полетов, а также халатном отношении к военной службе (ст. 416, ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). Среди них – командующий Воздушными силами ВСУ Сергей Дроздов, бывший командир воинской части А4104 и два его заместителя, бывший руководитель полетами на аэродроме Чугуев и на то время исполняющий обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Обвинение передали в суд 14 января 2022 года. Расследование дела длилось семь месяцев и 10 дней, это рекордные сроки для такого производства, заявляют в ГБР. Все фигуранты уже ознакомлены с материалами, если вина подозреваемых будет доказана в суде, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Теги: Украина, авиакатастрофа, катастрофа, крушение, Чугуев, Верховный Суд, ВСУ, военнослужащий, уголовное производство, Сергей Дроздов, компенсация, крушение Ан-26 в Чугуеве
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