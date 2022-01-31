Верховный Суд не удовлетворил ходатайство о рассмотрении дела о крушении учебного самолета под Чугуевом в Виннице

Коллегия судей Кассационного уголовного суда рассмотрела ходатайство адвоката одного из обвиняемых по делу о крушении Ан-26 Фото: Верховний Суд / Facebook

Защитник просил направить уголовное производство из Чугуевского городского суда в Винницкий городской суд. Он мотивировал ходатайство тем, что преступление, в котором обвиняется его подзащитный, – небрежное отношение к военной службе – было совершено в помещении командования Воздушных сил ВСУ в Виннице.

"Прокурор и потерпевшие в уголовном производстве были против удовлетворения ходатайства защитника, считая, что уголовное производство должно рассматриваться по месту, где произошла авиакатастрофа. Коллегия судей ККС ВС оставила ходатайство защитника без удовлетворения. Рассмотрение уголовного производства будет продолжаться в Чугуевском городском суде Харьковской области", – отметили в релизе.

Чугуевский городской суд 28 января удовлетворил ходатайство одного из обвиняемых о коллегиальном рассмотрении дела. Если суд не сформирует коллегию, для решения этого вопроса дело будет передано в Харьковский апелляционный суд, сообщало Общественное.