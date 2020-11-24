Во Львове прошло первое заседание горсовета, Садового на нем не было

В сегодняшнем заседании горсовета Львова приняли участие депутаты трех из пяти фракций партий, победивших на местных выборах. Факт проведения этого заседания лишил полномочий действующего и переизбранного на новый срок мэра Львова Андрея Садового, считает он сам.

Сегодня во Львовском городском совете прошло первое заседание нового созыва, на котором депутаты приняли присягу. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В заседании приняли участие депутаты от "Европейской солидарности", ВО "Свобода" и партии "Варта". Представители еще двух партий – "Самопомочи" и "Голоса" – участия в заседании не принимали.

Глава Львовской городской избирательной комиссии Игорь Слипецкий зачитал результаты выборов депутатов горсовета, после чего старейший депутат совета Роман Грицевич зачитал присягу депутата.

Депутаты проголосовали за создание счетной комиссии, которая изберет временный президиум горсовета. В него войдут по одному депутату от каждой партии.

В комментарии журналистам Слипецкий заявил, что сейчас комиссия устанавливает результаты выборов мэра Львова, после чего депутаты снова соберутся на сессию, чтобы представить нового голову Львовской объединенной территориальной громады.

Отвечая на вопрос о целесообразности проведения сессии именно 24 ноября Слипецкий сказал: "У нас есть закон, который обязывает провести первую сессию в определенный срок. Мы и так уже провели сессию позже".

Мэл Львова Андрей Садовый сегодня на брифинге раскритиковал факт проведения сессии горсовета до объявления итогов выборов мэра города. Он заявил, что избирательная комиссия могла еще 23 ноября установить результаты, но намеренно затягивала этот вопрос, чтобы провести "это экстренное заседание" горсовета.

По его словам, сессия фактически прекращает полномочия нынешнего городского головы.

Накануне Садовый обвинил вновь избранный горсовет в попытке узурпировать власть.

По данным экзит-полла, проведенного компанией Liberty Report по заказу студии Савика Шустера, Садовый во втором туре, который состоялся 22 ноября, набирает 62,8% голосов, а его конкурент, нардеп от "Европейской солидарности" Олег Синютка – 37,2%.

Садовый возглавляет Львов с 2006 года.

В теперешнем составе Львовского горсовета из 64 депутатов партия Садового "Самопоміч" имеет 24 мандата. По информации "Опоры", у Садового в горсовете было условное большинство, в состав которого входили восемь депутатов от "Гражданской позиции".

По результатам выборов в местные советы, которые состоялись 25 октября 2020 года, большинство мандатов из 64 (26) получила "Европейская солидарность". На втором месте "Самопоміч" с 17 мандатами, "Голос" получил восемь мандатов, "Варта" – семь мандатов, ВО "Свобода" – шесть.