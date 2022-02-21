Врага должна встречать вся 40-миллионная страна – командующий Силами теробороны

"Считаю, что врага должны встречать не Вооруженные силы Украины и другие силы безопасности и обороны, а вся 40-милионная страна. Как раз закон "Об основах нацсопротивления" и является законом, который говорит о всеохатывающем сопротивлении, которое у нас должно быть в стране", – отметил он.

Галушкин также рассказал, что уже успели сделать в Силах теробороны.

"Мы уже развернули командование Сил территориальной обороны с подразделения обеспечения. Мы развернули четыре региональных управления с подразделениями обеспечения. Мы создали штабы 25 бригад Сил теробороны и 150 батальонов. В каждой области Украины развернута бригада, таких бригад 24, и в Киеве развернута 25-я", – сообщил он.