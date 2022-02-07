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Врио главы АРМА Жоравович и полицейские стали фигурантами дела о похищении $400 тыс. со счетов агентства

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Дмитрий Жоравович слал врио главы АРМА в августе прошлого года
Дмитрий Жоравович слал врио главы АРМА в августе прошлого года
Фото: most-dnepr.info

Фигурантами дела о похищении $400 тыс. со счетов Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), стали врио главы агентства Дмитрий Жоравович и сотрудники Национальной полиции Украины. Об этом идет речь в постановлении следственного судьи, которое 7 февраля опубликовали "Українські новини".

Агентство обнародовало копию постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда Маркияна Галабалы от 2 февраля 2022 года в рамках уголовного производства №420200000002497. Это производство расследуют детективы Национального антикоррупционного бюро Украины в отношении топ-чиновников АРМА.

Контекст:

1 апреля 2021 года АРМА сообщило, что в помещении центрального аппарата агентства и дома у нескольких сотрудников проходят обыски. Обыски проводили у тогдашнего и.о. председателя АРМА Виталия Сигидина, его заместителя Владимира Павленко и Бочоришвили. 

Впоследствии правоохранители пояснили, что следователи Госбюро совместно с Офисом генпрокурора, Нацполицией и СБУ провели более 50 обысков в рамках расследования дела о незаконном завладении более $400 тыс. Эти деньги были на хранении в АРМА и, по данным следствия, переведены работниками агентства на счета третьих лиц.

В рамках производства о подозрении сообщили шести лицам – по уголовным преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч. 3 ст. 28 (преступление, совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере), ч. 4 ст. 358 (подделка документов) УК Украины.

В декабре 2020 года Игорь Король, 24-летний уроженец Венгрии, зарегистрированный в Киеве, обратился в агентство за деньгами – сослался на решение суда, который отменил арест и определил его владельцем средств. Однако впоследствии оказалось, что суд якобы не выносил решение, на которое тот сослался. "Українські новини" пишут, что деньги принадлежали киевскому бизнесмену Сергею Киселеву, но были перечислены подставному лицу Игорю Королю.

Теги: деньги, расследование, уголовное производство, Нацполиция, АРМА, Дмитрий Жоравович
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