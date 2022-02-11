Все контакты Медведчука фиксировали с 2016 года – Венедиктова

"Это все начиналось с господина Медведчука, это было дело 2016 года. Наверное, ни господин [Петр] Порошенко, когда он тогда был президентом, ни глава СБУ того времени даже не понимали и не знали, наверное, что очень тщательно фиксируются все контакты, пути Медведчука. Это история, которая процессуально должным образом проводилась с 2016 года", – сказала она.

По мнению Венедиктовой следователи провели "тщательнейшую работу" в деле о незаконных поставках угля с территории ОРДЛО.

Деятельность Медведчука, по словам генпрокурора фиксировали в рамках контрразведывательного дела.

"Потом все эти материалы уже стали должным образом легализованы в рамках уголовного производства", – добавила она.