Все контакты Медведчука фиксировали с 2016 года – Венедиктова

"Это все начиналось с господина Медведчука, это было дело 2016 года. Наверное, ни господин [Петр] Порошенко, когда он тогда был президентом, ни глава СБУ того времени даже не понимали и не знали, наверное, что очень тщательно фиксируются все контакты, пути Медведчука. Это история, которая процессуально должным образом проводилась с 2016 года", – сказала она.
По мнению Венедиктовой следователи провели "тщательнейшую работу" в деле о незаконных поставках угля с территории ОРДЛО.
Деятельность Медведчука, по словам генпрокурора фиксировали в рамках контрразведывательного дела.
"Потом все эти материалы уже стали должным образом легализованы в рамках уголовного производства", – добавила она.
Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах. Он находится под домашним арестом.
Также в производстве о незаконных поставках угля из ОРДЛО фигурируют пятый президент Украины Порошенко (суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства), бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин (объявлен в международный розыск) и бизнесмен Сергей Кузяра (находится под домашним арестом).
По данным следствия, за время существования схемы террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали на более 200 млн грн.
Медведчук и Порошенко вину отрицают, Кузяра отрицает связь с ними.