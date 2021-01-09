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Яценюк: Обращался к Порошенко и в который раз обращаюсь к Зеленскому – деятельность Медведчука является угрозой нацбезопасности

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и глава политсовета партии Виктор Медведчук провел параллели между захватом Капитолия протестующими в США и Революцией достоинства в Украине. Один из лидеров Евромайдана, бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому заявление Медведчука назвал шаманскими заклинаниями, которые не имеют ничего общего с интересами Украинского государства.

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Яценюк: Шаманские заклинания Виктора Медведчука, которого прочат на генерал-губернатора Малороссии и Новороссии это отработка российской повестки дня в Украине
Яценюк: Шаманские заклинания Виктора Медведчука, которого прочат на генерал-губернатора Малороссии и Новороссии – это отработка российской повестки дня в Украине
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Один из лидеров Евромайдана, бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в Facebook раскритиковал заявление народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и главы политсовета этой партии Виктора Медведчука, увидевшего сходство между захватом протестующими в США Капитолия и событиями на Майдане незалежности во время Революции достоинства. 

Яценюк отметил, что заявление Медведчука – кума президента РФ Владимира Путина – процитировало государственное информагентство ТАСС

"Это именно то, чего следовало ожидать от российской "пятой колонны" как продолжение кремлевской информационной вакханалии на события в США. Путинская Россия иррационально и нелепо, как и всегда, пытается экстренно вырастить миф о слабости США, о поражении свободного мира и своих мифических победах. Твердолобую путинскую иллюзию повторяет российская агентура в мире и в Украине. Шаманские заклинания Виктора Медведчука, которого прочат на генерал-губернатора Малороссии и Новороссии – это отработка российской повестки дня в Украине", – написал Яценюк. 

Он подчеркнул, что заявление Медведчука не имеет ничего общего ни с интересами Украинского государства, "ни с реальностью в принципе".

"Абсолютно уверен в том и знаю, что Соединенные Штаты не просто выстоят, они станут сильнее, еще больше утвердятся как мировой лидер демократии. Верю в партнерство Украины и США и его укрепление в интересах наших стран несмотря на стоны российских приспешников. Обращался к [пятому президенту Украины Петру] Порошенко и в который раз обращаюсь к [действующему главе государства Владимиру] Зеленскому: антигосударственная деятельность этого субъекта и его российских хозяев является угрозой национальной безопасности", – резюмировал Яценюк. 

https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/posts/2005275619626563

Заявление Медведчука опубликовали на сайте ОПЗЖ 8 января. В нем он утверждает, что США и "власть Порошенко – Зеленского" якобы навязали Украине внешнее управление, а также проводит параллели между действиями протестующих в Вашингтоне 6 января и событиями Революции достоинства в 2014 году в Украине. И тех и других он назвал "радикалами". 

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, президент США Дональд Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов президента США Джо Байдена. Протестующие отправились к Капитолию. Трамп обещал пойти за ними, но уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.

В результате беспорядков погибли пять человек, среди них офицер полициибыли задержаны 52 человека, в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение. ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение.

7 января Конгресс США утвердил демократа Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства республиканец Трамп – 232.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти. Четвертый президент Украины Виктор Янукович бежал в Ростов. На протяжении конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По словам экс-президента Украины Петра Порошенко, в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибло 107 человек.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, Арсений Яценюк, Украина, Виктор Медведчук, Джо Байден, Кремль, Дональд Трамп
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