Ярош: Моя семья вакцинировалась от коронавируса. Сейчас хочу также вакцинировать 13-летнего сына

Ярош: С кем я не говорю из профессиональных людей, они все говорят, что вакцинация – единственное средство, чтобы избежать продолжения пандемии Фото: depositphotos.com

"Я детей своих всех троих вакцинировал всеми теми прививками, которые были из самого маленького. И они у меня абсолютно здоровые, хотя старшей 27. Все нормально. Вакцинированы. Мы вакцинировались все. Сыну моему 13 – сейчас думаю его вакцинировать, потому что с семейным врачом посоветовались – говорит, что можно уже. И я это сделаю обязательно", – подчеркнул Ярош.

Он отметил, что доверяет своим знакомым врачам из Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова, которые говорят о пользе вакцинации.

"И у меня мой очень хороший друг Владимир Дубина – он у Мечникова как раз заведующий "ковидной" реанимацией. И он для меня очень авторитетный человек в таких вопросах. Мы дружим, собственно, с момента ранения моего. И когда он что-то говорит, я этому доверяю. Потому что я ему… шутил, говорю: "Володя, наверное, ты единственный человек, глаза которого я помню". Потому что он анестезиолог и, когда я лежал на операционном столе, он на меня постоянно смотрел, чтобы со мной ничего не случилось. Поэтому это авторитетный человек. И с кем я не говорю из нормальных таких, профессиональных людей, они все говорят, что вакцинация – это единственное средство, чтобы избежать продолжения пандемии. Ну, это нужно делать, конечно", – сказал Ярош.

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