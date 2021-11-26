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Ярош: Моя семья вакцинировалась от коронавируса. Сейчас хочу также вакцинировать 13-летнего сына

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Ярош: С кем я не говорю из профессиональных людей, они все говорят, что вакцинация единственное средство, чтобы избежать продолжения пандемии
Ярош: С кем я не говорю из профессиональных людей, они все говорят, что вакцинация – единственное средство, чтобы избежать продолжения пандемии
Фото: depositphotos.com

Бывший лидер "Правого сектора", командующий "Украинской добровольческой армией", советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что вакцинировал от коронавируса почти всю семью.

"Я детей своих всех троих вакцинировал всеми теми прививками, которые были из самого маленького. И они у меня абсолютно здоровые, хотя старшей 27. Все нормально. Вакцинированы. Мы вакцинировались все. Сыну моему 13 – сейчас думаю его вакцинировать, потому что с семейным врачом посоветовались – говорит, что можно уже. И я это сделаю обязательно", – подчеркнул Ярош.

Он отметил, что доверяет своим знакомым врачам из Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова, которые говорят о пользе вакцинации.

"И у меня мой очень хороший друг Владимир Дубина – он у Мечникова как раз заведующий "ковидной" реанимацией. И он для меня очень авторитетный человек в таких вопросах. Мы дружим, собственно, с момента ранения моего. И когда он что-то говорит, я этому доверяю. Потому что я ему… шутил, говорю: "Володя, наверное, ты единственный человек, глаза которого я помню". Потому что он анестезиолог и, когда я лежал на операционном столе, он на меня постоянно смотрел, чтобы со мной ничего не случилось. Поэтому это авторитетный человек. И с кем я не говорю из нормальных таких, профессиональных людей, они все говорят, что вакцинация – это единственное средство, чтобы избежать продолжения пандемии. Ну, это нужно делать, конечно", – сказал Ярош.

Ярош: Янукович поставил бутылку водки на стол и спросил, на каком языке будем общаться? Читайте полный текст интервью 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Ярош был народным депутатом Украины VIII созыва, был главой "Правого сектора" в 2013–2015 годах. Принимал участие в боевых действиях на востоке Украины, которые начались в апреле 2014 года. В январе 2015 года получил осколочное ранение в Донецкой области.

В 2015 году вышел из "Правого сектора", заявив, что осуждает "псевдореволюционную деятельность, которая угрожает существованию государства Украина". После выхода из "Правого сектора" основал новое движение – "Державна ініціатива Яроша", а также добровольческое военное формирование "Украинская добровольческая армия".

В 2014 году баллотировался в президенты Украины, набрал 0,7% голосов избирателей. В 2014 году был избран народным депутатом в одном из мажоритарных округов в Днепропетровской области.

В ноябре 2021 года стал советником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

С начала вакцинальной кампании одну дозу в Украине получили более 13,1 млн человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – более 10,6 млн человек.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Дмитрий Ярош, вакцинация, Алеся Бацман, вакцина, коронавирус
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