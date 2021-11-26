Ярош: У людей из власти есть попытка обуздать свободу слова, но реальных возможностей это сделать не вижу

Ярош: Россияне другие. Если копнуть туда глубже, то мы понимаем эту рабскую психологию Фото: Дмитро Ярош / Facebook

"Я понимаю, что есть у каких-то людей из власти попытка обуздать эту вещь, но реальных возможностей это сделать у этих людей я не вижу. Ну как в XXI веке это делается? Telegram-каналы, YouTube-каналы… Даже если телеканалы взять под контроль – попробовать – и то не получится. Все равно не получится. Плюс западные наши партнеры, контролирующие эти процессы и пытающиеся влиять, и так далее", – отметил Ярош.

По его словам, россияне ментально отличаются от украинцев, поэтому российским властям удалось ввести в стране цензуру.

"Потому что и россияне, и, к большому сожалению, белорусы – потому что белорусы больше под денационализированное влияние попали – перестали в какой-то момент чувствовать себя нацией, автономным народом на своей территории. А россияне – ну, они всегда такими и были по большому счету. Если вспомнить даже события в 1991 году: ГКЧП помните под их Белым домом и так далее?.. Украинские флаги даже на танках. Сколько украинцев выходило с сине-желтыми флагами и так далее. Россияне другие. И это совершенно разные народы – с разными историями. Если копнуть туда глубже, то мы понимаем эту рабскую психологию", – подчеркнул Ярош.

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