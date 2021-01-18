"За майбутнє" зарегистрировала в Раде постановление о моратории на повышение коммунальных тарифов

В партии "За майбутнє" напомнили, что по ее инициативе местные советы по всей Украине созывают внеочередные сессии из-за повышения тарифов.

Нардепы от политической партии "За майбутнє" зарегистрировали 18 января в парламенте постановление №4609 об обращении в Кабинет Министров по поводу отмены повышения цены на энергоносители и введения моратория сроком на год на их повышение.

В тексте постановлении отмечается, что Верховная Рада будет рекомендовать Кабинету Министров также предложить на рассмотрение парламента изменения в госбюджет на этого год, чтобы предусмотреть достаточно денег для льгот и субсидий.

"Также народные депутаты из группы "За майбутнє" требуют провести проверку законности и обоснованности увеличения стоимости энергоносителей, установленную в соответствии с актами Кабинета Министров Украины и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", – сказано в сообщении на сайте партии.

В политической силе напомнили, что по ее инициативе местные советы по всей Украине созывают внеочередные сессии из-за повышения тарифов.

"Они требуют от президента, правительства и Верховной Рады отменить новые тарифы и ввести мораторий на их повышение. Соответствующее обращение уже приняли областные и городские советы в Волынской, Житомирской, Хмельницкой, Николаевской и Черкасской областях", – заявили в пресс-службе.

Тарифные протесты под общим названием "Стоп тарифный геноцид" в Украине начались в первых числах января и не прекратились и после решения Кабмина установить госрегулирование цен на газ.

С января в Украине тарифы на распределение газа выросли почти в два раза: в этом году стоимость данной услуги должна составить около 2 грн за 1 м³ против 1,2 грн в прошлом году. Кроме того, с января в Украине повысились тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал), а также подорожала стоимость природного газа. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце газ населению должны продавать по цене от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³.

Правительство Украины 28 декабря прошлого года пересмотрело тарифы на электроэнергию для населения и отменило с 1 января 2021 года льготную цену в 90 копеек за первые 100 кВт-ч электроэнергии. В предыдущий раз цены на электроэнергию для населения пересматривались в марте 2017 года, писал портал ExPro. Они составляли 0,9 грн/кВт-час на первые 100 кВт-час и 1,68 грн/кВт-час на остальной объем месячного потребления.