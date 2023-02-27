Замглавы Офиса президента Украины Смирнов выступил против массовой люстрации судей

У замглавы ОП, который, как утверждает издание, отвечает за судебную реформу, спросили, когда Украина "избавится" от судей, которые были назначены во времена ныне беглого экс-президента Украины в 2010-2014 годы Виктора Януковича.
"Ключевые международные институции очень сильно критиковали люстрацию 2014 года. По их мнению, люстрация должна касаться только людей, влияние которых на принятие политических решений было очевидно. Юридически это сложный вопрос. Возможно, какие-либо люстрационные инструменты нужны, но с учетом таких рекомендаций. Потому что люди, не причастные к принятию политических решений, отстояли свое право быть нелюстрированными через украинские и европейские суды", – сказал Смирнов.
По его словам, "таких решений тысячи".
"Если судья был назначен указом Януковича, он не может автоматически подпадать под люстрацию. При введении такого инструмента – нужно думать о критериях. Ведь если люстрируем половину судей – они потом вам привезут решение ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека. – "ГОРДОН"). А государство будет платить компенсации", – считает Смирнов.
Закон о люстрации начал действовать в Украине в октябре 2014 года. Он ограничивает право для высокопоставленных чиновников времен Януковича занимать должности в органах государственной власти на 5–10 лет.
17 октября 2019 года ЕСПЧ по жалобе пяти люстрированных украинских чиновников установил нарушение ст. 6 Конвенции по правам человека (право на справедливый суд) в связи с длительным рассмотрением дел заявителей в украинских судах, а также нарушение ст. 8 (право на уважение семейной и частной жизни) и постановил выплатить каждому по €5 тыс. компенсации. В решении отмечалось, что люстрация в Украине применялась к очень широкому кругу лиц и привела к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более года во времена Януковича.
16 января 2020 года Украина обжаловала решение ЕСПЧ. По данным "Европейской правды", Большая палата суда не удовлетворила запрос украинской стороны на рассмотрение дела, поэтому решение 25 февраля вступило в силу.
23 июня министр юстиции Украины Денис Малюська говорил, что Кабмин внесет свой законопроект о люстрации в парламент.
По его словам, каждый люстрированный и восстановленный украинский чиновник стоит бюджету более 0,5 млн грн.