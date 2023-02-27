Замглавы Офиса президента Украины Смирнов выступил против массовой люстрации судей

У замглавы ОП, который, как утверждает издание, отвечает за судебную реформу, спросили, когда Украина "избавится" от судей, которые были назначены во времена ныне беглого экс-президента Украины в 2010-2014 годы Виктора Януковича.

"Ключевые международные институции очень сильно критиковали люстрацию 2014 года. По их мнению, люстрация должна касаться только людей, влияние которых на принятие политических решений было очевидно. Юридически это сложный вопрос. Возможно, какие-либо люстрационные инструменты нужны, но с учетом таких рекомендаций. Потому что люди, не причастные к принятию политических решений, отстояли свое право быть нелюстрированными через украинские и европейские суды", – сказал Смирнов.

По его словам, "таких решений тысячи".

"Если судья был назначен указом Януковича, он не может автоматически подпадать под люстрацию. При введении такого инструмента – нужно думать о критериях. Ведь если люстрируем половину судей – они потом вам привезут решение ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека. – "ГОРДОН"). А государство будет платить компенсации", – считает Смирнов.