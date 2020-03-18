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Зеленский заявил, что карточка Шахова была зарегистрирована в Раде 17 марта, но его не было в здании. Нардеп утверждает, что президента дезинформируют

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 17 марта во время голосования коллеги народного депутата от группы "Довіра" Сергея Шахова, у которого 18 марта подтвердили коронавирус, пользовались его карточкой. Парламентарий утверждает, что эта информация не соответствует действительности.

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Люди, которые контактировали с Шаховым, пройдут быстрый тест на коронавирус
Люди, которые контактировали с Шаховым, пройдут быстрый тест на коронавирус
Фото: Сергій Шахов / Facebook

Карточка народного депутата из депутатской группы "Довіра" Сергея Шахова была зарегистрирована во время внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 17 марта, но парламентария в здании Рады не было. Об этом 18 марта в Facebook заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Не могу не сказать по поводу народного депутата Украины Шахова. К сожалению, его тест на коронавирус показал положительный результат. Господин Шахов изолирован. Вчера в системе "Рада" была зарегистрирована его персональная карточка для голосований. Его коллеги "кнопкодавили". К сожалению", – сказал президент.

По словам Зеленского, Шахова не было в зале заседаний Верховной Рады.

"Установлен полный список лиц, с которыми он контактировал в последнее время. Все они пройдут быстрый тест на коронавирус", – добавил он. 

https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2486918198225208/

Шахов заявил в Facebook, что президента дезинформируют.

"В ответ на ваше видеообращение сообщаю вам, что 17 марта я не присутствовал и не был зарегистрирован на внеочередном заседании Верховной Рады из-за плохого самочувствия, которое впоследствии оказалось симптомами коронавируса. Ни я, ни тем более мои коллеги вместо меня не голосовали. Чтобы проверить эту информацию, достаточно внимательно посмотреть сайт ВР", – утверждает политик.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=151327179680696&id=100044102448674

В аппарате Верховной Рады сообщили, что в здании парламента 16-го и 17 марта его не было. На сайте Рады действительно указано, что последний раз он присутствовал на заседании 6 марта.

Скриншот: rada.gov.ua
Скриншот: rada.gov.ua

При этом в поименном голосовании за законопроекты указанно, что Шахов "не голосовал". Это может свидетельствовать о том, что карточка была вставлена в сессионном зале, но письменную регистрацию он не проходил.

Скриншот: rada.gov.ua
Скриншот: rada.gov.ua

О заражении Шахова коронавирусом стало известно 18 марта. Нардеп сообщил, что находится на самоизоляции дома и чувствует себя хорошо. Он заразился после возвращения из Франции, информирует ТСН

Спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и народных депутатов, которые контактировали с Шаховым, проверят на наличие коронавируса. 

В Украине по состоянию на 18 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом: 10 из них – в Черновицкой области, два – в Киеве, по одному – в Киевской и Житомирской областях, два человека скончались. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 12 лечатся.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 18 марта инфекцией заразилось 204 тыс. человек по всему миру, количество умерших превысило 8 тыс.

Теги: Верховная Рада, Украина, депутаты, Владимир Зеленский, Сергей Шахов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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