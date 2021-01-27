Зеленский отозвал закон о восстановлении доверия к конституционному судопроизводству

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал свой законопроект, который предлагал приостановить полномочия Конституционного Суда Украины, а также начать конкурсный отбор новых судей.

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Верховной Рады свой законопроект №4288 "О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству", о чем свидетельствуют данные на сайте ВР.

Этот законопроект был зарегистрирован после того, как 27 октября Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Зеленский своим проектом предлагал признать решение КСУ ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) и принятым в условиях реального конфликта интересов.

Предлагалось, что после принятия законопроекта Радой закон "О предотвращении коррупции" и Уголовный кодекс Украины будут действовать в той редакции, в которой они действовали до решения КСУ.

Кроме того, законопроект предлагал приостановить полномочия КСУ, а также начать конкурсный отбор новых судей.

Глава КСУ Александр Тупицкий заявлял, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит Конституции.

Законопроект был отозван после того, как Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об усилении ответственности за декларирование недостоверной информации.

На заседании 29 декабря 2020 года СНБО одобрил законопроект об усилении ответственности за недостоверное декларирование. Он предусматривает внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Уголовный процессуальный кодекс и другие законодательные акты.