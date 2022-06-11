Зеленский подписал закон, разрешающий бойцам теробороны выполнять задачи в районах боевых действий

Во втором чтении и в целом законопроект №6521 Рада приняла 3 мая. Его поддержало конституционное большинство народных депутатов Украины.

Согласно документу, выполнение задач территориальной обороны осуществляется на всей территории страны, включая районы ведения военных действий, в том числе и оккупированные территории.

Решение о выполнении задач территориальной обороны в районах ведения военных (боевых) действий принимается главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

Авторы документа считают, что принятие изменений в законодательство позволит повысить обороноспособность всей Украины, говорится в пояснительной записке.

Контекст:

Отдельный род войск – Силы территориальной обороны – появился в Украине только 1 января этого года. Основу добровольческих формирований территориальных общин составляют украинцы, которые служили в ВСУ, других воинских формированиях и правоохранительных органах. Тех, кто не служил, зачисляются после присяги.

Силы теробороны предназначены для выполнения заданий в своих зонах и районах. Главнокомандующий ВСУ может перекинуть их подразделения и на другие участки, но в наступательных операциях они не используются, пояснял в январе на тот момент командующий Силами теробороны Юрий Галушкин.

В марте Верховная Рада приняла закон, согласно которому добровольцы территориальной обороны могут быть признаны участниками боевых действий, ветеранами войны или же лицами с инвалидностью в результате войны.

С начала масштабной военной агрессии РФ украинцы стали массово записываться в ТрО. Только за первые 10 дней войны в ряды теробороны вступили 100 тыс. человек.