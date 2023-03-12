Зибров – россиянам: Кто не убежал – бегите, пока открыты у вас аэропорты, пока есть рейсы на Дубай и Турцию

Зибров предупредил россиян, что "времени маловато" у них Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Речь об этом зашла в ходе обсуждения коллективной ответственности жителей РФ за войну против Украины. Зибров отметил, что публично поддерживающим Путина на самом деле плохо, и согласился, что те, кто публично поддержал Путина, "за свою шкуру начинают уже бояться".

"Думаю, да. Кто не убежал – бегите, пока открыты у вас аэропорты, пока работают на Дубай, на Турцию. Можете спокойно уезжать. Пока есть возможность", – сказал певец.

Он напомнил о дронах, которые появляются в небе над Россией.

"Хотя рассказывают, что это украинские, не украинские дроны... Но что-то летает. Инопланетяне летают уже в Санкт-Петербург, Москву, до Урала долетают. Так что времени маловато", – подчеркнул Зибров, обращаясь к россиянам.

Зибров: У нас родственники в Севастополе. Звонили: "Если у вас тяжелая обстановочка, мы готовы вас принять. У вас захватили власть фашисты". Послал. После этого мы больше не общались. Читайте полную версию интервью

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