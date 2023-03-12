Зибров – россиянам: Кто не убежал – бегите, пока открыты у вас аэропорты, пока есть рейсы на Дубай и Турцию

Речь об этом зашла в ходе обсуждения коллективной ответственности жителей РФ за войну против Украины. Зибров отметил, что публично поддерживающим Путина на самом деле плохо, и согласился, что те, кто публично поддержал Путина, "за свою шкуру начинают уже бояться".
"Думаю, да. Кто не убежал – бегите, пока открыты у вас аэропорты, пока работают на Дубай, на Турцию. Можете спокойно уезжать. Пока есть возможность", – сказал певец.
Он напомнил о дронах, которые появляются в небе над Россией.
"Хотя рассказывают, что это украинские, не украинские дроны... Но что-то летает. Инопланетяне летают уже в Санкт-Петербург, Москву, до Урала долетают. Так что времени маловато", – подчеркнул Зибров, обращаясь к россиянам.
Зибров: У нас родственники в Севастополе. Звонили: "Если у вас тяжелая обстановочка, мы готовы вас принять. У вас захватили власть фашисты". Послал. После этого мы больше не общались. Читайте полную версию интервью
В России за поледнее время только на военных аэродромах было несколько происшествий. Так, 5 декабря 2022 года в Энгельсе Саратовской области и в Саратове слышали взрывы. Российские СМИ сообщили, что в Энгельсе на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих.
Минобороны РФ признало повреждения корпусов двух самолетов и обвинило в ударе Украину. Доказательства в Москве не привели, власти Украины о своей причастности к инциденту не заявляли. Взрывы в Энгельсе повторились 26-го и 29 декабря.
2 января 2023 года взрывы слышали в районе аэродрома в Воронеже.
В Ейске (Краснодарский край) 28 февраля местные жители слышали два взрыва и видели дым. На опубликованных фото было видно зарево от пожара.