Более 400 жилых комплексов Украины возобновили строительные работы

"В Украине сейчас строятся более 400 жилых комплексов. 65 из них – в Киеве, еще 45 – в Одессе. Возобновили строительство также в Днепре, Полтаве, Запорожье, Кременчуге, Черкассах, Умани. В западных областях сейчас возводятся 245 ЖК", – отметили в сообщении.
На интерактивной карте "ЛУН Місто" можно увидеть стройки Украины, где возобновились работы. Данные на ней обновляются ежедневно.
Карта была запущена в марте 2022 года, чтобы помочь украинцам найти аптеки, заправки, супермаркеты, работающие во время войны. В конце апреля команда проекта добавила на карту слой "Дерусификация", где обозначаются переименованные улицы Украины. А недавно добавлена возможность проверить наличие горючего на заправках страны.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины". Российские оккупанты уничтожают в Украине школы, больницы, жилые дома.
Сумма убытков, которые РФ нанесла Украине за 70 дней полномасштабного вторжения, составляет $600 млрд, но в ней не учтены данные с территорий, которые сейчас оккупированы. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 4 мая.
По оценке Министерства экономики, для быстрого восстановления экономики Украины после войны с Россией необходимы инвестиции $70 млрд в год на протяжении не менее 10 лет.
Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.