Более 400 жилых комплексов Украины возобновили строительные работы

На интерактивной карте "ЛУН Місто" можно увидеть стройки, где возобновились работы Фото предоставлено командой "ЛУН Місто"

"В Украине сейчас строятся более 400 жилых комплексов. 65 из них – в Киеве, еще 45 – в Одессе. Возобновили строительство также в Днепре, Полтаве, Запорожье, Кременчуге, Черкассах, Умани. В западных областях сейчас возводятся 245 ЖК", – отметили в сообщении.

На интерактивной карте "ЛУН Місто" можно увидеть стройки Украины, где возобновились работы. Данные на ней обновляются ежедневно.

Карта была запущена в марте 2022 года, чтобы помочь украинцам найти аптеки, заправки, супермаркеты, работающие во время войны. В конце апреля команда проекта добавила на карту слой "Дерусификация", где обозначаются переименованные улицы Украины. А недавно добавлена возможность проверить наличие горючего на заправках страны.

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