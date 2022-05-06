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Более 400 жилых комплексов Украины возобновили строительные работы

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На интерактивной карте "ЛУН Місто" можно увидеть стройки, где возобновились работы
На интерактивной карте "ЛУН Місто" можно увидеть стройки, где возобновились работы
Фото предоставлено командой "ЛУН Місто"

В Украине более 400 жилых комплексов возобновили строительные работы после начала полномасштабного вторжения РФ. Об этом изданию "ГОРДОН" стало известно из релиза, предоставленного командой "ЛУН Місто".

"В Украине сейчас строятся более 400 жилых комплексов. 65 из них – в Киеве, еще 45 – в Одессе. Возобновили строительство также в Днепре, Полтаве, Запорожье, Кременчуге, Черкассах, Умани. В западных областях сейчас возводятся 245 ЖК", – отметили в сообщении.

На интерактивной карте "ЛУН Місто" можно увидеть стройки Украины, где возобновились работы. Данные на ней обновляются ежедневно.

Карта была запущена в марте 2022 года, чтобы помочь украинцам найти аптеки, заправки, супермаркеты, работающие во время войны. В конце апреля команда проекта добавила на карту слой "Дерусификация", где обозначаются переименованные улицы Украины. А недавно добавлена возможность проверить наличие горючего на заправках страны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины". Российские оккупанты уничтожают в Украине школы, больницы, жилые дома.

Сумма убытков, которые РФ нанесла Украине за 70 дней полномасштабного вторжения, составляет $600 млрд, но в ней не учтены данные с территорий, которые сейчас оккупированы. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 4 мая.

По оценке Министерства экономики, для быстрого восстановления экономики Украины после войны с Россией необходимы инвестиции $70 млрд в год на протяжении не менее 10 лет.

Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.

Теги: Украина, экономика, строительство, жилье, убытки, война России против Украины, российские оккупанты
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