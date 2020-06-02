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"Были уверены в своей безнаказанности". Нардеп Монастырский сообщил, что по инциденту в Кагарлыке проводят 43 экспертизы

В Кагарлыке проходит оценка всех сотрудников городского отделения полиции, сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности и нардеп от "Слуги народа" Денис Монастырский.

Монастырский: Они даже не пытались скрыть следы этого преступления
Монастырский: Они даже не пытались скрыть следы этого преступления
Фото: Денис Монастырский / Facebook

Глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности и нардеп от "Слуги народа" Денис Монастырский заявил, что количество подозреваемых по инциденту об изнасиловании в отделении полиции в Кагарлыке может увеличиться. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

После заседания комитета Монастырский сообщил, что проходит оценка каждого должностного лица городского отделения полиции Кагарлыка, "от руководителя до дежурного", на соответствие их деятельности служебным обязанностям, которые они должны были выполнять.

"Сотрудники Кагарлыкского отделения полиции абсолютно были уверены в своей безнаказанности. Они даже не пытались скрыть следы этого преступления", – отметил Монастырский.

Он рассказал, что лично был в этом отделении полиции и видел следы крови в одном из помещений, которые сотрудники полиции даже не пробовали смыть.

"Сейчас проводятся 43 экспертизы, назначенные по этому делу", – заявил народный депутат.

По его словам, задержанные полицейские не признают, что совершили преступления, и заявляют, что женщина сама согласилась на половую связь.

25 мая Госбюро расследований задержало двух сотрудников Кагарлыкского отдела полиции, которых подозревают в пытках и изнасиловании женщины, а также в пытках мужчины.

По данным следствия, в ночь с 23-го на 24 мая двое полицейских в своем служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения.

Глава Нацполиции Игорь Клименко отстранил от исполнения обязанностей руководство Кагарлыкского отдела полиции и расформировал подразделение.

Теги: полиция, депутаты, изнасилование, экспертиза, правоохранители, комитет, полицейский, Денис Монастырский, деятельность, Кагарлык
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