"Это настоящий морской волк". Украинский ледокол "Ноосфера" сделал первую остановку по пути в Антарктиду

"Ноосфера" для заправки горючим зашла в порт Лас-Пальмас на Канарских островах, из Одессы в Лас-Пальмас преодолела 5335 км со средней скоростью 17 км/ч.

"Впечатления от судна очень положительные. Оно – очень стойкий мореход, им легко управлять. Проверил лично в проливе Босфор, поскольку вел судно на ручном управлении", – рассказал капитан ледокола Павел Панасюк.

В НАНЦ отметили, что в Средиземном море "Ноосфера" прошла через шторм, высота волн достигала пяти-шести метров, а скорость встречного ветра достигала 33 м/с. Проход через шторм назвали "маленькой репетицией перед штормами Антарктики".

"Судно устойчиво воспринимало удары волн. Это настоящий морской волк, закаленный за многие годы в море", – подчеркнул Панасюк.

Следующую остановку "Ноосфера" планирует в порту Пунта-Аренас в Чили. На борт ледокола должна подняться команда украинских исследователей – группа сезонной экспедиции и зимовщики 27-й антарктической экспедиции.

"Ноосфера" 28 января отправилась в свою первую экспедицию к Антарктиде. Экипаж ледокола состоит из 26 человек, это украинцы, а также трое иностранцев – механики из Литвы и Великобритании, которые работали на судне, когда оно принадлежало Соединенному Королевству.