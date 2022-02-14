"Это настоящий морской волк". Украинский ледокол "Ноосфера" сделал первую остановку по пути в Антарктиду

"Ноосфера" для заправки горючим зашла в порт Лас-Пальмас на Канарских островах, из Одессы в Лас-Пальмас преодолела 5335 км со средней скоростью 17 км/ч.
"Впечатления от судна очень положительные. Оно – очень стойкий мореход, им легко управлять. Проверил лично в проливе Босфор, поскольку вел судно на ручном управлении", – рассказал капитан ледокола Павел Панасюк.
В НАНЦ отметили, что в Средиземном море "Ноосфера" прошла через шторм, высота волн достигала пяти-шести метров, а скорость встречного ветра достигала 33 м/с. Проход через шторм назвали "маленькой репетицией перед штормами Антарктики".
"Судно устойчиво воспринимало удары волн. Это настоящий морской волк, закаленный за многие годы в море", – подчеркнул Панасюк.
Следующую остановку "Ноосфера" планирует в порту Пунта-Аренас в Чили. На борт ледокола должна подняться команда украинских исследователей – группа сезонной экспедиции и зимовщики 27-й антарктической экспедиции.
"Ноосфера" 28 января отправилась в свою первую экспедицию к Антарктиде. Экипаж ледокола состоит из 26 человек, это украинцы, а также трое иностранцев – механики из Литвы и Великобритании, которые работали на судне, когда оно принадлежало Соединенному Королевству.
19 августа 2021 года Национальный антарктический научный центр Министерства образования и науки Украины и британское учреждение "Исследования и инновации" подписали акт о покупке ледокола James Clark Ross. Как рассказывал директор НАНЦ Евгений Дикий, Украина купила легендарное британское судно за $5 млн, хотя начальная цена была в районе $10 млн. Отдельно правительство заплатило за доставку и дооборудование ледокола.
В НАНЦ тогда отмечали, что именно James Clark Ross в 1996 году привез первую украинскую антарктическую экспедицию на тогдашнюю британскую станцию "Фарадей" – сейчас украинскую "Академик Вернадский".
Ледокол James Clark Ross был флагманом Британской антарктической службы 30 лет, носил имя британского военного моряка, исследователя Антарктики адмирала Джеймса Кларка Росса.
30 августа над James Clark Ross подняли украинский флаг. 5 октября ледокол прибыл в Одессу.
29 октября в Одессе в ходе торжественной церемонии купленное у Великобритании судно переименовали на "Ноосферу". Такое название выбрали, поскольку работать с ледоколом будет научный персонал станции "Академик Вернадский", названной именем украинского ученого, одного из основных авторов философской теории ноосферы.
На церемонии присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Он тогда подчеркнул, что это впервые за историю независимости Украины государство приобрело научно-исследовательское судно.
Перед экспедицией "Ноосфера" прошла техобслуживание на судоремонтном заводе в Черноморске Одесской области. По оценке специалистов Морского технического университета имени адмирала Макарова (Николаев), судно пригодно для эксплуатации еще не менее 20 лет с возможным продлением срока эксплуатации до 25–30 лет с момента приобретения.