ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Фонд Рината Ахметова обеспечил гуманитарной помощью жителей Дружковки

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов Спасение жизней"
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней"
Фото: akhmetovfoundation.org

Бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова доставили в Дружковку Донецкой области почти 4 тысячи продовольственных наборов. Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе Фонда.

"В первые два дня выдачи помощь от Фонда получили более тысячи местных жителей. Не сдерживая эмоций, люди признаются, сколь эта поддержка важна для них сегодня. В каждый переданный набор вошли самые необходимые продукты с длительным сроком хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье", – сказано в сообщении.

Всего с начала полномасштабной войны Фонд передал почти 168 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона. С 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Контекст:

Российские войска систематически обстреливают населенные пункты Донецкой области, в том числе и Дружковку

Вечером 2 января россияне нанесли несколько ракетных ударов по Дружковке. На ледовой арене "Альтаир", домашней арене ХК "Донбасс", вспыхнул пожар. Как уточнили в Нацполиции, два раза россияне ударили по Дружковке ракетами С-300 и "Искандер", а по ледовой арене нанесли авиаудар ракетой Х-55. Журналисты опубликовали фото и видео арены "Альтаир" после атаки.

В результате ракетной атаки по Дружковке один человек погиб, еще один получил ранение, сообщил 3 января замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Российская ракета России против "Альтаира" в Дружковке – очередное признание государства-террориста, отметил президент Владимир Зеленский.

Теги: Донецкая область, продукты, помощь, Дружковка, Фонд Рината Ахметова, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Осужденная за мошенничество россиянка Анна Делви, которая сейчас находится под домашним арестом в Нью-Йорке, снялась в рекламе
Осужденная за мошенничество россиянка Анна Делви, которая сейчас находится под домашним арестом в Нью-Йорке, снялась в рекламе
Галина ГРИШИНА
Никитюк в купальнике показала ягодицы с нижнего ракурса. Фото
Никитюк в купальнике показала ягодицы с нижнего ракурса. Фото
Ахеджакова рассказала, кто причастен к отмене единственного спектакля с ее участием в Москве
Ахеджакова рассказала, кто причастен к отмене единственного спектакля с ее участием в Москве
Галина ГРИШИНА
"Раньше была откровенной на сцене, сейчас хочется отображать то, о чем болит сердце". Миша Романова выпустила первую песню на украинском
"Раньше была откровенной на сцене, сейчас хочется отображать то, о чем болит сердце". Миша Романова выпустила первую песню на украинском
Галина ГРИШИНА
Королева Нидерландов появилась на мероприятии в платье-вышиванке от украинского производителя за 19 тыс. грн. Фото
Королева Нидерландов появилась на мероприятии в платье-вышиванке от украинского производителя за 19 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
В сети показали реакцию Чарльза III на просьбу вернуть принца Гарри
В сети показали реакцию Чарльза III на просьбу вернуть принца Гарри
Галина ГРИШИНА
  Kola выпустила трек о том, как важно любить и беречь свои чувства. Видео
  Kola выпустила трек о том, как важно любить и беречь свои чувства. Видео
Галина ГРИШИНА
Ребрик рассказала о кинокарьере своей старшей дочери
Ребрик рассказала о кинокарьере своей старшей дочери
Галина ГРИШИНА
  Группа "Антитіла" выпустила клип на песню "Фортеця Бахмут", который снимали на настоящих позициях во время выполнения боевых задач. Видео
  Группа "Антитіла" выпустила клип на песню "Фортеця Бахмут", который снимали на настоящих позициях во время выполнения боевых задач. Видео
Галина ГРИШИНА
Родители и сестра оператора Хатчинс, убитой на съемках фильма "Ржавчина", подали в суд на Болдуина
Родители и сестра оператора Хатчинс, убитой на съемках фильма "Ржавчина", подали в суд на Болдуина
Галина ГРИШИНА
  Спустя три дня после нацотбора в Чехии организаторы "Евровидения" подтвердили участие в конкурсе группы, в состав которой входит россиянка
  Спустя три дня после нацотбора в Чехии организаторы "Евровидения" подтвердили участие в конкурсе группы, в состав которой входит россиянка
Галина ГРИШИНА
Саливанчук о браке с мужем-нардепом: Он знает, куда меня нужно "бить", чтобы задеть. Как вампир съедает. Поэтому отношения тяжелые
Саливанчук о браке с мужем-нардепом: Он знает, куда меня нужно "бить", чтобы задеть. Как вампир съедает. Поэтому отношения тяжелые
Галина ГРИШИНА
  Козловский презентовал клип на песню о любви. Видео снимали на Киевском водохранилище, покрытом льдом
  Козловский презентовал клип на песню о любви. Видео снимали на Киевском водохранилище, покрытом льдом
Галина ГРИШИНА
"Самая красивая форма". 21-летняя Аделина Дели из "Холостяка" засветила округлившийся живот в прозрачном наряде
"Самая красивая форма". 21-летняя Аделина Дели из "Холостяка" засветила округлившийся живот в прозрачном наряде
Галина ГРИШИНА
Регулярные медосмотры, ежедневные тренировки и противовозрастные таблетки. СМИ рассказали, как 48-летняя Бекхэм борется со старением
Регулярные медосмотры, ежедневные тренировки и противовозрастные таблетки. СМИ рассказали, как 48-летняя Бекхэм борется со старением
Галина ГРИШИНА
Бывший преподаватель жены принца Уильяма рассказал журналистам, какой она была в студенческие годы. Принцесса Уэльская отреагировала
Бывший преподаватель жены принца Уильяма рассказал журналистам, какой она была в студенческие годы. Принцесса Уэльская отреагировала
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Никитюк крупным планом показала бюст перед объективом (108152)
2
Тина Кароль снялась без бюстгальтера перед зеркалом (88429)
3
С косой и массивными серьгами. В сети показали, как выглядит Тимошенко после отдыха в Дубае (79234)
4
Шольц на брифинге в Елисейском дворце занял место президента Украины. Зеленский с Макроном отреагировали. Фото, видео (69713)
5
35-летняя Каменских призналась, что набрала лишний вес, и показала, как теперь выглядит (52396)
6
49-летняя Клум в блестящих трусах показала себя в полный рост (33516)
7
Мирзоян ответил, как в украинском шоу-бизнесе отреагировали на исчезновение Винника (32582)
8
"Его Величеству нужна новая пара". Чарльз III, известный своей бережливостью, появился на людях в дырявом носке (30491)
 
 
 
 