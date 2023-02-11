Фонд Рината Ахметова обеспечил гуманитарной помощью жителей Дружковки

"В первые два дня выдачи помощь от Фонда получили более тысячи местных жителей. Не сдерживая эмоций, люди признаются, сколь эта поддержка важна для них сегодня. В каждый переданный набор вошли самые необходимые продукты с длительным сроком хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье", – сказано в сообщении.
Всего с начала полномасштабной войны Фонд передал почти 168 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона. С 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.
Российские войска систематически обстреливают населенные пункты Донецкой области, в том числе и Дружковку.
Вечером 2 января россияне нанесли несколько ракетных ударов по Дружковке. На ледовой арене "Альтаир", домашней арене ХК "Донбасс", вспыхнул пожар. Как уточнили в Нацполиции, два раза россияне ударили по Дружковке ракетами С-300 и "Искандер", а по ледовой арене нанесли авиаудар ракетой Х-55. Журналисты опубликовали фото и видео арены "Альтаир" после атаки.
В результате ракетной атаки по Дружковке один человек погиб, еще один получил ранение, сообщил 3 января замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Российская ракета России против "Альтаира" в Дружковке – очередное признание государства-террориста, отметил президент Владимир Зеленский.