Глава института Нацпамяти: Нужно больше внимания сосредоточить на диалоге, коммуникации, работе с общинами

Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что не считает деятельность своего предшественника Владимира Вятровича радикально неправильной, но намерен больше времени посвятить диалогу с гражданами страны.

Дробович: Разворота не будет, но угол наклона есть Фото: Nick Davydiuk / Facebook

Новый директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович в эфире программы "Нині вже" на "Громадському" заявил, что его работа не будет "разворотом в другую сторону" по сравнению с предшественником Владимиром Вятровичем.

После того, как Дробович победил в конкурсе на пост главы института, Вятрович раскритиковал результаты конкурса. "Очередное неправильное кадровое решение правительства в гуманитарной политике. Это уже не ошибка, а разворот в другую сторону. В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев", – сказал он.

Дробович сказал, что можно было ожидать такой реакции, потому что Вятрович с ним не знаком. Кроме того, Вятрович много сделал для института, поэтому "его реакция понятна".

Новый директор заявил, что не согласен с формулировкой, что при нем деятельность Института нацпамяти "развернется в другую сторону".

"Угол наклона есть, все-таки есть реальность – есть поле, и в этом поле информационном многие оценивали институт так, что нужно больше внимания сосредоточить на диалоге, коммуникации, работе с общинами и так далее. Я слышу эти оценки и, соответственно, буду делать разные акценты", – отметил Дробович.

Он не считает, что при Вятровиче УИНП шел в радикально неправильном направлении, но намерен больше времени посвятить общению с гражданами.

"Очень часто институт осуществлял декоммунизацию исключительно в рамках закона и процедур достаточно цивилизованных, а последователи очень сильно перегибали палку: начиная с того, как относились к объектам советского наследия, в том числе художественным, заканчивая тем, как подавались переименования. Например, когда кто-то под видом декоммунизации пытался переименовать какие-то объекты или улицы, которые скорее подпадают не под декоммунизацию, а являются наследием имперским, российским", – сказал Дробович.

Он сказал, что не возражает против переименований, однако считает, что делать это надо по закону и "называть вещи своими именами".

Дробович – кандидат философских наук, исследователь мифологии и современных коммуникаций, член правления Молодежной ассоциации религиоведов. Также работает доцентом кафедры культурологии Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова и экспертом Института общественно-экономических исследований.

С марта 2014 года по сентябрь 2019 года институтом руководил Вятрович. Объявив об уходе с должности, он сообщал, что намерен заняться более творческой работой. После отказа от депутатского мандата Ирины Луценко Вятрович стал народным депутатом от "Европейской солидарности".

В конкурсе на должность нового главы УИНП по состоянию на 8 ноября оставалось восемь претендентов. По состоянию на 21 ноября их число сократилось до двух: кроме Дробовича, на эту должность претендовал заместитель директора Национального института стратегических исследований Василий Яблонский.