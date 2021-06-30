Главный санврач Украины объяснил, почему чиновников решили вакцинировать от коронавируса препаратом от Pfizer/BioNTech

По словам Кузина, Украина законтрактовала около 20 млн доз вакцины от Pfizer/BioNtech до конца года, они будут поступать ежемесячно Фото: EPA

"Когда мы принимаем решение об использовании той или иной вакцины, принимаем во внимание несколько факторов. Во-первых, ориентировочную численность группы риска. Мы знаем график поставки и рассчитываем, хватит той или иной поставленной вакцины на конкретную группу риска. Например, мы знаем, что записались 200 тыс. работников образования. Соответственно, 400 тыс. доз Pfizer можем их охватить. Потому что одну группу мы прививаем одним типом вакцины", – сказал он.

По словам замминистра, Украина законтрактовала около 20 млн доз вакцины от Pfizer/BioNtech до конца года, они будут поступать ежемесячно.

"Когда мы оценивали различные группы риска, то условно количество работников центральных органов исполнительной власти, различных министерств и ведомств, которые относятся к объектам критической инфраструктуры, судебной власти вкладывалась в то количество вакцины Pfizer, которое поступило", – сказал Кузин.

Вакцинация госслужащих вакциной от Pfizer/BioNtech началась в Киеве 14 июня. 15 июня прививать этим препаратом начали нардепов. Также с 22 июня этой вакциной прививают сотрудников организованных коллективов.