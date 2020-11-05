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Главный санврач Украины рассказал, как в "красной" зоне будут работать магазины, детские сады и школы

Минздрав Украины предлагает правительству установить новые карантинные ограничения в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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В "красной" зоне могут разрешить работу магазинов с 7.00 до 20.00 с условием, чтобы на 20 м&sup2; был один покупатель
В "красной" зоне могут разрешить работу магазинов с 7.00 до 20.00 с условием, чтобы на 20 м² был один покупатель
Фото: depositphotos.com

Министерство здравоохранения Украины предлагает Кабмину установить новые правила для регионов, которые попадут в "красную" зону эпидемической опасности. Об этом 5 ноября во время брифинга сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Раньше в Украине позволялось, когда территория заходила в "красную" зону эпидемической опасности, определять перечень ограничений совместно с национальной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и органами местного самоуправления", – отметил главный санврач.

По его словам, Минздрав предлагает ограничить возможность выбора противоэпидемических ограничений для таких областей и обязать их применять весь перечень карантинных мер.

По словам Ляшко, в "красной" зоне могут разрешить работу магазинов с 7.00 до 20.00 с условием, чтобы на 20 м² был один покупатель.

"Предлагаем рассмотреть возможность и позволить работу детских садов и школ с первого по четвертый класс. С пятого класса отправлять на дистанционное обучение", – отметил санврач.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С начала эпидемии в Украине зафиксировано 430 467 случаев коронавирусной инфекции. Умерло 7924 больных COVID-19, вылечилось 184 782 человека.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. 13 октября адаптивный карантин был продлен до конца 2020 года.

16 сентября Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление о правилах зонирования регионов по эпидемической ситуации, смягчив требования для отнесения региона к "красной" зоне.

23 октября в Украине обновили карантинное зонирование, в "красную" зону попали 10 областных центров. Новое карантинное зонирование начало действовать 26 октября.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, образование, школы, безопасность, Минздрав, детские сады, магазин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, Виктор Ляшко, пандемия, коронавирус
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