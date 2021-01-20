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Государство заинтересовано бесплатно вакцинировать всех украинцев от COVID-19 – главный санврач Украины Ляшко

Украинцам не стоит рассматривать возможность вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в частных клиниках за свой счет на первых этапах массовой иммунизации, заявил главный санврач страны Виктор Ляшко.

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Ляшко: Мы заинтересованы и имеем ресурс выкупать всю вакцину, которая будет попадать или иметь возможность попасть на рынок Украины
Ляшко: Мы заинтересованы и имеем ресурс выкупать всю вакцину, которая будет попадать или иметь возможность попасть на рынок Украины
Фото: Виктор Ляшко / Facebook

Государство заинтересовано в том, чтобы бесплатно привить все слои населения Украины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом главный санврач страны, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил в эфире канала "Украина 24"

"Сегодня государство заинтересовано сделать прививку бесплатно для всех слоев населения. Поэтому на первых этапах не нужно рассматривать возможность вакцинации за свой счет в частных структурах, поскольку мы заинтересованы и имеем ресурс выкупать всю вакцину, которая будет попадать или иметь возможность попасть на рынок Украины", – сказал Ляшко. 

Он сообщил, что потенциальная возможность вакцинации в частных клиниках за свой счет появится в Украине как минимум во втором полугодии 2021 года. "И то не факт", – отметил замминистра. 

Ляшко сообщал, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года. Позже он говорил, что Украина может получить дополнительно еще 8 млн доз. О том, что Украина получит 16 млн доз вакцины, 29 декабря заявлял министр Кабмина Олег Немчинов.

По словам Степанова, ведомство вело переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одной китайской компанией. Министр попросил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. В рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины, отмечал он.

Кроме того, 1,9 млн доз вакцины от китайского производителя Sinovac Biotech Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года и в 2022 году планирует начать производство вакцины от COVID-19 от Sinovac в Харькове.

Начать вакцинацию в Украине планируют в середине февраля, рассказывал Степанов. 

По данным агентства Bloomberg на 20 января, в мире сделали более 46,2 млн прививок от коронавируса, кампания стартовала в 51 стране. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, вакцинация, украинцы, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Виктор Ляшко, коронавирус, прививки
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