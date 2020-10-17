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Катастрофа Ан-26. Минобороны Украины перечислило первые компенсации родным погибших

Министерство обороны Украины направило более 28 млн грн Сухопутным войскам Вооруженных сил Украины для распределения. Эти средства предназначены семьям жертв катастрофы Ан-26 в Харьковской области.

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Учебный самолет Ан-26 упал вечером 25 сентября
Учебный самолет Ан-26 упал вечером 25 сентября
Фото: EPA

Министерство обороны Украины перечислило первые средства для выплаты одноразовой денежной помощи за военнослужащих, погибших в результате катастрофы самолета Ан-26 в Харьковской области. Об этом говорится на сайте министерства.

Более 28 млн грн направили Сухопутным войскам Вооруженных сил Украины для распределения по военкоматам. На следующей неделе военные комиссариаты перечислят эти средства на счета получателей помощи.

Сейчас решение о выплате принято по 19 погибшим курсантам Харьковского национального университета Воздушных сил. Документы по ним рассмотрены комиссией Минобороны.

Учебный самолет Ан-26 упал и загорелся в двух километрах от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На его борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Жизни единственного выжившего, курсанта Вячеслава Золочевского, ничего не угрожает.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.

Теги: Министерство обороны Украины, компенсация, крушение Ан-26 в Чугуеве
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