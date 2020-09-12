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Малюська рассказал, как новая программа "Кассандра" станет министром вместо него

Новое программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта "Кассандра" помогает сотрудникам пробации получать оценку вероятности совершения нового преступления от ноля до 97 баллов, рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська.

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Малюська заявил, что его может заменить программа "Кассандра"
Малюська заявил, что его может заменить программа "Кассандра"
Фото: Міністерство юстиції України / Facebook

Министерство юстиции Украины начало использовать программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта под названием "Кассандра". Программа автоматизирует описание личности преступников и оценивает вероятность повторного нарушения законов, рассказал в своем видеообращении 12 сентября в Facebook министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Наказание за преступление устанавливает суд, но для того, чтобы ему помочь в этом, существует документ под названием "Досудебный доклад", который готовят сотрудники пробации. В этом документе описывается личность обвиняемого, а также оценка вероятности совершения им новых преступлений", – рассказал министр.

"Кассандра" этот процесс автоматизирует, пояснил он.

https://www.facebook.com/100011121947008/videos/1230395760674477/

Путем постановки ответов на вопросы в программе сотрудник пробации на выходе получает оценку вероятности совершения нового преступления от ноля до 97 баллов.

"Такая оценка осуществляется алгоритмом, который каждый вопрос оценивает тем или иным баллом и потом их суммирует. По сути, это базовый, простой, но тем не менее искусственный интеллект. При этом "Кассандра" не будет стоять на месте. Она научится самостоятельно вычислять, сколько баллов давать за ответы на те или иные вопросы", – спрогнозировал Малюська.

Через несколько лет министр обещает получить большой массив данных, по результатам которого "Кассандра" научится анализировать не только ответы на простые вопросы, но и все остальные данные, которые есть у министерства на преступника.

"Если так пойдет и дальше, такими темпами скоро "Кассандра" сможет стать министром юстиции, управлять министерством и публиковать в социальных сетях остроумные фото и видео", – подытожил глава Минюста.

В ноябре прошлого года Малюська анонсировал массовое сокращение количества тюрем в Украине. По его словам, это позволит направить сэкономленные средства на улучшение качества питания, быта и лечения заключенных, а также на повышение заработной платы сотрудникам пенитенциарных учреждений.

Теги: Министерство юстиции, преступление, программное обеспечение, искусственный интеллект, Денис Малюська
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