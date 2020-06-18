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МАУ временно приостановила продажу билетов на большинство международных рейсов

Причиной приостановки рейсов в "Международных авиалиниях Украины" назвали то, что многие страны не подтверждают возможность свободного пересечения границы для граждан Украины и трафик обеспечивается только гражданами с трудовыми визами или видом на жительство заграницей.

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С 5 июня в Украине возобновили внутреннее авиасообщение, а с 15 июня внешнее
С 5 июня в Украине возобновили внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее
Фото: depositphotos.com

Компания "Международные авиалинии Украины" закрыла продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа 2020 года. Об этом говорится на сайте перевозчика.

Причиной такого решения в МАУ назвали то, что большинство государств мира не подтверждают возможность свободного пересечения границы для граждан Украины. Кроме того, многие страны устанавливают ограничительные меры во время прибытия в страну назначения в виде тестирования на COVID-19 или самоизоляции.

"При таких условиях трафик обеспечивается теми категориями путешественников, которые имеют трудовые визы или другие документы, которые предусматривают право постоянного пребывания в странах назначения (вид на жительство и т.д.)", – отметил авиаперевозчик.

Вместе с тем в июне МАУ продолжит выполнять эвакуационные рейсы и отдельные рейсы из регулярной программы. Компания, в частности, планирует осуществить рейсы по следующим направлениям:

  • 18 июня: Лондон (Хитроу) – Киев (эвакуационный);
  • 19 июня: Киев – Херсон, Киев – Одесса;
  • 20 июня: Киев – Бангкок;
  • 21 июня: Бангкок – Киев (эвакуационный), Херсон – Киев, Одесса – Киев, Киев – Стамбул – Киев;
  • 22 июня: Киев – Нью-Йорк – Киев (эвакуационный);
  • 23 июня: Киев – Амстердам – Киев;
  • 24 июня: Киев – Майами, Киев – Париж;
  • 25 июня: Майами – Киев (эвакуационный);
  • 26 июня: Киев – Стамбул – Киев, Киев – Афины – Киев, Киев – Одесса, Киев – Львов, Киев – Херсон;
  • 28 июня: Киев – Стамбул – Киев, Дубай – Киев;
  • 29 июня: Киев – Тель-Авив – Киев, Херсон – Киев, Одесса – Киев, Львов – Киев;
  • 30 июня: Киев – Амстердам – Киев.

В компании добавили, что решающим фактором при дальнейшем планировании рейсов МАУ будет экономическая целесообразность запуска каждого отдельного направления. Первоначально авиакомпания будет ориентироваться на открытие рейсов и направлений с мощным туристическим и экономическим потенциалом.

Страны Европейского союза выступили за продолжение ограничений на въезд граждан из третьих стран после 15 июня, почти все страны-члены поддержали продолжение закрытия границ на две недели.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

С 1 июня в Украине возобновилось железнодорожное сообщение и межобластные пассажирские автотранспортные перевозки, с 5-го – внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее.

Теги: Украина, МАУ, карантин, авиаперевозки
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