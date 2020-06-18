МАУ временно приостановила продажу билетов на большинство международных рейсов

Компания "Международные авиалинии Украины" закрыла продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа 2020 года. Об этом говорится на сайте перевозчика.
Причиной такого решения в МАУ назвали то, что большинство государств мира не подтверждают возможность свободного пересечения границы для граждан Украины. Кроме того, многие страны устанавливают ограничительные меры во время прибытия в страну назначения в виде тестирования на COVID-19 или самоизоляции.
"При таких условиях трафик обеспечивается теми категориями путешественников, которые имеют трудовые визы или другие документы, которые предусматривают право постоянного пребывания в странах назначения (вид на жительство и т.д.)", – отметил авиаперевозчик.
Вместе с тем в июне МАУ продолжит выполнять эвакуационные рейсы и отдельные рейсы из регулярной программы. Компания, в частности, планирует осуществить рейсы по следующим направлениям:
В компании добавили, что решающим фактором при дальнейшем планировании рейсов МАУ будет экономическая целесообразность запуска каждого отдельного направления. Первоначально авиакомпания будет ориентироваться на открытие рейсов и направлений с мощным туристическим и экономическим потенциалом.
Страны Европейского союза выступили за продолжение ограничений на въезд граждан из третьих стран после 15 июня, почти все страны-члены поддержали продолжение закрытия границ на две недели.
Карантин в Украине действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.
С 1 июня в Украине возобновилось железнодорожное сообщение и межобластные пассажирские автотранспортные перевозки, с 5-го – внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее.