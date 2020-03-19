Минздрав Украины: Маски в аптеках появятся в пятницу – субботу

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в ближайшее время медицинские маски будут находиться в свободном доступе в аптеках.

В ближайшее время ожидается значительное пополнение украинского рынка средствами индивидуальной защиты. Об этом 19 марта во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В пятницу – субботу ожидается, что и хирургические маски должны появиться в свободном доступе в аптечных сетях. Возможно, не во всех, но напряжение будет снято, и над этим работают все министерства", – заявил он.

По словам Ляшко, чтобы решить проблему дефицита масок, правительство провело переговоры с отечественными производителями.

По состоянию на 18 марта в Украине зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом: 10 из них – в Черновицкой области, по два – в Киеве и Киевской области, по одному – в Донецкой и Житомирской областях, два человека скончались. Среди заболевших – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 11 лечатся, 5 выздоровели.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. В трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте и в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить только до 10 пассажиров. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 19 марта количество зараженных коронавирусом людей в мире достигло 218 815, из них 81 114 удалось вылечиться, 8810 скончались, сообщает Университет Джона Хопкинса (Мэриленд, США), который отслеживает распространение болезни.