Минздрав Украины предложил отмечать помещения с вакцинированным от COVID-19 персоналом

"Отмечайте свои помещения яркими стикерами о том, что ваши работники привиты от COVID-19, – говорится в сообщении. – Вакцинированные коллективы могут расклеить у себя стикеры с надписями: "Ми вакциновані від COVID-19", "У нас безпечно!", "Давай і ти!". Так вы расскажете всем о том, что здесь заботятся как о сотрудниках, так и о посетителях".

Скачать и распечатать наклейки можно по ссылке.

Отмечается, что если в организации есть более 50 желающих вакцинироваться против коронавируса – их может привить мобильная бригада.

"Запись по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19", – подчеркнули в министерстве.