Минздрав Украины предложил отмечать помещения с вакцинированным от COVID-19 персоналом

"Отмечайте свои помещения яркими стикерами о том, что ваши работники привиты от COVID-19, – говорится в сообщении. – Вакцинированные коллективы могут расклеить у себя стикеры с надписями: "Ми вакциновані від COVID-19", "У нас безпечно!", "Давай і ти!". Так вы расскажете всем о том, что здесь заботятся как о сотрудниках, так и о посетителях".
Скачать и распечатать наклейки можно по ссылке.
Отмечается, что если в организации есть более 50 желающих вакцинироваться против коронавируса – их может привить мобильная бригада.
"Запись по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19", – подчеркнули в министерстве.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 19 августа первую дозу вакцины получили 4,9 млн человек, а 2,9 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.
С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.