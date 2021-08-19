В Киеве открыли пункт вакцинации от коронавируса в автобусе. Фото

Вакцинация проводится в переоборудованном автобусе "Богдан". Для прохождения вакцинации нужно иметь при себе паспорт, идентификационный код и мобильный телефон, желательно также заключить декларацию с семейным врачом. Предварительная запись не обязательна.
На выбор предлагаются вакцины CoronaVac (Sinovac Biotech) и Comirnaty (Pfizer/BioNTech). Центр вакцинации будет работать до 22 августа с 9 до 13 часов.
За первые часы работы привились пять человек, пишет Общественное. Медсестра рассказала журналистам, что все медицинское оборудование в автобусе стерильное, сам автобус также периодически дезинфицируют.
24 августа Украина отмечает 30-ю годовщину независимости. 15 августа в КГГА сообщили, что в связи с праздником в столице 23-го и 24 августа не будут работать центр массовой вакцинации (в Международном выставочном центре) и прививочные пункты в медицинских учреждениях.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко 16 августа попросил не останавливать вакцинацию на День Независимости. Для этого организовали работу мобильных бригад в палатках и автобусах.
График работы и маршруты автобусов доступны по ссылке.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 19 августа первую дозу вакцины получили 4,9 млн человек, а 2,9 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.
9 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в Украину доставили уже 13,8 млн доз вакцин.
С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.