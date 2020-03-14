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Ни один доброволец не возьмет награду из рук Зеленского – Билецкий

Лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий считает, что президент Украины Владимир Зеленский "изменил всему, за что воевали" добровольцы на Донбассе.

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Билецкий заявил, что Зеленский предал добровольцев
Билецкий заявил, что Зеленский предал добровольцев
Скриншот: Національний Корпус / YouTube

Ни один доброволец не возьмет награду из рук президента Украины Владимира Зеленского, считает лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий. Видео выступления Билецкого на Марше добровольцев, состоявшегося 14 марта в Киеве, опубликовано на YouTube-канале партии.

По мнению Билецкого, украинская власть признала террористов "ЛДНР" "субъектами международного права, поставив их на один уровень с украинским государством", когда договорилась о создании консультативного совета с участием представителей ОРДЛО в рамках трехсторонней контактной группы.

"Сегодня Зеленский говорит, что инициирует награждение добровольцев. Нам не нужны награды от человека, который изменяет всему, за что мы боролись и воевали. Ни один доброволец не возьмет награду из рук Зеленского. Только вчера было судилище за то, что несколько добровольцев поставили вопрос [советнику секретаря СНБО Украины Сергею] Сивохо, который говорит о гражданской войне в Украине ровно то же, что Киселев на российском телевидении. Вчера доброволец Александр Волков, возглавлявший охрану проукраинских митингов в Донецке весной 2014 года, попавший на подвалы "ДНР", вырвался из плена, провоевал четыре года, получил от Зеленского арест за то, что "с особой дерзостью" порвал плакат так называемой "платформы примирения" с "ЛДНР". Это реальные награды, которые Зеленский хочет вручить добровольцам", – сказал Билецкий.

11 марта в Минске трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась о создании так называемого консультативного совета. После заседания украинская сторона не уточнила, чем именно он будет заниматься, но РФ и боевики "ДНР" и "ЛНР" завили о "площадке для прямого диалога" между "сторонами конфликта".

13 марта издание ZN.UA опубликовало документ о создании совета. В него должны войти по 10 представителей от Украины и ОРДЛО с правом решающего голоса, а также по одному представителю от ОБСЕ, Германии, Франции и России с правом совещательного голоса. По мнению журналистов издания, решение о создании этого органа "фиксирует субъектность ОРДЛО", а боевики получат право голоса наравне с Украиной, тогда как Россия получит статус наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

В Офисе президента Украины заявили, что решение о создании консультативного совета было принято после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии о выполнении договоренностей саммита "Нормандской четверки", состоявшегося в декабре 2019 года. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что создание консультативного совета не является шагом к официальному признанию оккупационных властей не подконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей. По его словам, совет будет рассматривать вопросы из пакета Минских договоренностей и давать рекомендации, "которые могут быть использованы или не использованы в работе политической подгруппы".

12 марта в конгрессно-выставочном центре "Парковый" в Киеве Сивохо презентовал так называемую Национальную платформу примирения и единства, цель которой – установить диалог между разными регионами страны. На презентацию пришли представители партии "Национальный корпус", ветераны полка "Азов" и сорвали мероприятие. Они назвали Сивохо предателем и "ватным клоуном". В результате завязавшейся потасовки Сивохо упал.

Полиция задержала 15 участников конфликта и начала уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет. Позже 12 задержанных отпустили. Александра Демидова (позывной Волков) суд отправил под домашний арест, еще двоих – Юрия Каплю и Сергея Тамарина – отпустил под личное обязательство.

Теги: террористы, ветераны, боевики, Андрей Билецкий, ДНР, Владимир Зеленский, контактная группа, ЛНР, война на Донбассе, Национальный корпус, ОРДЛО, ЛДНР, Сергей Сивохо, Андрей Ермак
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