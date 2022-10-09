Оккупанты убили жителя Черниговской области, собиравшего в лесу грибы – командование "Север"

С 20 апреля в Черниговской области для населения действует временный запрет на посещение лесов Фото: Чернігівське обласне управління лісового та мисливського господарства / Facebook

Об этом 8 октября в Facebook проинформировало оперативное командование "Север" Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Российская армия убила жителя Черниговской области, собиравшего в лесу грибы, – говорится в сообщении. – Около 18.20 сегодня жители поселка Мощенка в Черниговской области сообщили об обнаружении в лесу тела 31-летнего мужчины. На месте происшествия выяснилось, что местный житель поселка получил осколочные ранения в левую лопатку. Очевидно, в результате обстрела российской артиллерией".

Отмечается, что полицейские эвакуировали тело погибшего.

Украинские военные призвали жителей региона, особенно приграничных районов, страдающих от систематических обстрелов со стороны России, избегать прогулок в лесу по любым причинам.

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