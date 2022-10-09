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ОБЩЕСТВО

Оккупанты убили жителя Черниговской области, собиравшего в лесу грибы – командование "Север"

С 20 апреля в Черниговской области для населения действует временный запрет на посещение лесов
С 20 апреля в Черниговской области для населения действует временный запрет на посещение лесов
Фото: Чернігівське обласне управління лісового та мисливського господарства / Facebook

В Черниговской области в лесу вблизи границы Украины с Россией и Беларусью нашли тело мужчины с осколочным ранением.

Об этом 8 октября в Facebook проинформировало оперативное командование "Север" Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Российская армия убила жителя Черниговской области, собиравшего в лесу грибы, – говорится в сообщении. – Около 18.20 сегодня жители поселка Мощенка в Черниговской области сообщили об обнаружении в лесу тела 31-летнего мужчины. На месте происшествия выяснилось, что местный житель поселка получил осколочные ранения в левую лопатку. Очевидно, в результате обстрела российской артиллерией".

Отмечается, что полицейские эвакуировали тело погибшего.

Украинские военные призвали жителей региона, особенно приграничных районов, страдающих от систематических обстрелов со стороны России, избегать прогулок в лесу по любым причинам.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

Оккупанты атаковали Чернигов и область с самого начала полномасштабной войны, они сбрасывали на город авиабомбы, вели артиллерийский огонь. Армия РФ уничтожала мирное население. Из Чернигова за время вторжения уехало более половины населения.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Черниговская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают ее с российской территории.

С 20 апреля в Черниговской области для населения действует временный запрет на посещение лесов и въезд в них транспортных средств (кроме транзитных путей).

Теги: Россия, Украина, граница, запрет, Черниговская область, армия РФ, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, полицейский, мужчины, грибы, российские оккупанты
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