Оккупанты убили жителя Черниговской области, собиравшего в лесу грибы – командование "Север"

Об этом 8 октября в Facebook проинформировало оперативное командование "Север" Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"Российская армия убила жителя Черниговской области, собиравшего в лесу грибы, – говорится в сообщении. – Около 18.20 сегодня жители поселка Мощенка в Черниговской области сообщили об обнаружении в лесу тела 31-летнего мужчины. На месте происшествия выяснилось, что местный житель поселка получил осколочные ранения в левую лопатку. Очевидно, в результате обстрела российской артиллерией".
Отмечается, что полицейские эвакуировали тело погибшего.
Украинские военные призвали жителей региона, особенно приграничных районов, страдающих от систематических обстрелов со стороны России, избегать прогулок в лесу по любым причинам.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты атаковали Чернигов и область с самого начала полномасштабной войны, они сбрасывали на город авиабомбы, вели артиллерийский огонь. Армия РФ уничтожала мирное население. Из Чернигова за время вторжения уехало более половины населения.
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Черниговская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают ее с российской территории.
С 20 апреля в Черниговской области для населения действует временный запрет на посещение лесов и въезд в них транспортных средств (кроме транзитных путей).