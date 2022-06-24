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Пискарева: Жизнь больше не будет прежней. Я понимаю это и решила строить школу в Черногории и возвращаться в Украину время от времени

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Пискарева: Моя вокальная школа "Фабрика эстрады" погибла 24 февраля
Пискарева: Моя вокальная школа "Фабрика эстрады" погибла 24 февраля
Фото: Piskareva.tanya / Instagram

В интервью изданию "ГОРДОН" заслуженная артистка Украины, певица и педагог Татьяна Пискарева рассказала о творческом центре, который она пытается построить в Черногории, куда выехала с двумя детьми.

"Жизнь больше не будет прежней. Я понимаю это. А также и то, что дело, которое я начинаю здесь, не смогу бросить. Поэтому я решила строить тут школу как бизнес и возвращаться в Украину время от времени. Я уже нескольких коллег пригласила сюда работать, будем работать вахтовым методом. Захочется кому-то поехать домой, вздохнуть свежего воздуха и поработать в Украине? Значит, так и будет. Больше никаких планов не строю", – поделилась артистка.

По ее словам, она работает над созданием международного творческого центра, который будет функционировать как школа и студия по украинским стандартам музыкального образования.

"Многие музыканты таким образом смогут предоставлять свои образовательные услуги как минимум детям из Украины. У людей появится работа и возможность быть полезными. Уже на финальной стадии – готовим документы, чтобы квалифицированные специалисты имели возможность не мыть посуду и убирать в отелях, а работали по специальности", – подчеркнула Пискарева.

Пискарева: В Черногорию мы добирались четверо суток. Потом было сумасшедшее чувство вины, что я выбрала не патриотизм, а материнство. Полный текст интервью

Она рассказала, что бизнес, который она и ее муж вели в Украине, из-за войны прекратил существование.

"Моя большая вокальная школа "Фабрика эстрады" существовала до 24 февраля. А сейчас она как сфера услуг, творческий центр, естественно, погибла. Все это замерло на неизвестный срок. Таланты детей сейчас – не базовая потребность. Базовая потребность – безопасность, еда, одежда, медикаменты, обучение в школе. Это приоритеты для всех мам. У многих подушка безопасности за эти месяцы закончилась. Я это понимаю. У меня аналогичная ситуация, ведь бизнес мужа тоже рухнул. У меня в руках остались только опыт и ремесло. Поэтому я хожу в интернациональную школу в Черногории, занимаюсь с детьми вокалом, сольфеджио, фортепиано и вот этими моментами наполняюсь, вдохновляюсь. Дети, наверное, дают мне больше, чем я им", – отметила Пискарева.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. За это время страну покинули 8 млн человек. Почти 2,8 млн ввернулись назад. Такие данные приводит управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

11 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что большинство украинцев хочет вернуться домой. По данным Госпогранслужбы, через западную границу Украины въезжает больше граждан, чем выезжает из страны.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Украина, музыка, образование, война, бизнес, Черногория, война России против Украины, интервью, музыкант, Татьяна Пискарева
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