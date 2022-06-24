Пискарева: Жизнь больше не будет прежней. Я понимаю это и решила строить школу в Черногории и возвращаться в Украину время от времени

"Жизнь больше не будет прежней. Я понимаю это. А также и то, что дело, которое я начинаю здесь, не смогу бросить. Поэтому я решила строить тут школу как бизнес и возвращаться в Украину время от времени. Я уже нескольких коллег пригласила сюда работать, будем работать вахтовым методом. Захочется кому-то поехать домой, вздохнуть свежего воздуха и поработать в Украине? Значит, так и будет. Больше никаких планов не строю", – поделилась артистка.

По ее словам, она работает над созданием международного творческого центра, который будет функционировать как школа и студия по украинским стандартам музыкального образования.

"Многие музыканты таким образом смогут предоставлять свои образовательные услуги как минимум детям из Украины. У людей появится работа и возможность быть полезными. Уже на финальной стадии – готовим документы, чтобы квалифицированные специалисты имели возможность не мыть посуду и убирать в отелях, а работали по специальности", – подчеркнула Пискарева.

Пискарева: В Черногорию мы добирались четверо суток. Потом было сумасшедшее чувство вины, что я выбрала не патриотизм, а материнство. Полный текст интервью

Она рассказала, что бизнес, который она и ее муж вели в Украине, из-за войны прекратил существование.

"Моя большая вокальная школа "Фабрика эстрады" существовала до 24 февраля. А сейчас она как сфера услуг, творческий центр, естественно, погибла. Все это замерло на неизвестный срок. Таланты детей сейчас – не базовая потребность. Базовая потребность – безопасность, еда, одежда, медикаменты, обучение в школе. Это приоритеты для всех мам. У многих подушка безопасности за эти месяцы закончилась. Я это понимаю. У меня аналогичная ситуация, ведь бизнес мужа тоже рухнул. У меня в руках остались только опыт и ремесло. Поэтому я хожу в интернациональную школу в Черногории, занимаюсь с детьми вокалом, сольфеджио, фортепиано и вот этими моментами наполняюсь, вдохновляюсь. Дети, наверное, дают мне больше, чем я им", – отметила Пискарева.

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