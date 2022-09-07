24 таможенника отстранены за содействие контрабандистам из санкционного списка – СБУ

Речь идет о прекращении "незаконного сотрудничества" должностных лиц с фигурантами списка лиц, которые подозреваются в контрабандной деятельности и в отношении которых Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в апреле 2021 года.
В результате 24 таможенника, в том числе руководящий состав, отстранены от занимаемых должностей, говорится в сообщении.
У подсанкционных лиц проведены 23 обыска, обнаружены оружие, боевые припасы и взрывчатые вещества. Также СБУ установила, что у троих из них есть гражданство России, а у одного – румынское. В связи с этим СБУ инициировала прекращение их гражданства Украины.
СНБО Украины 2 апреля 2021 года принял решение ввести санкции против 10 лиц, которых совет считает причастными к контрабанде.
Под санкции попали одесские бизнесмены Александр Чудаков, Виктор Шерман и Вадим Альперин (президент Украины Владимир Зеленский называл его "одним из крестных отцов контрабанды в Украине"), закарпатский бизнесмен Орест Фирманюк, львовский бизнесмен Владимир Дидух (СМИ называли его криминальным авторитетом Вовой Мордой), черновицкие бизнесмены Юрий Кушнир и Александр Еримичук, бывший сотрудник Закарпатской таможни, президент футбольного клуба "Минай" Валерий Пересоляк, экс-начальник Рава-Русской таможни Иван Бокало и бывший сотрудник СБУ Александр Кравченко.
15 апреля СНБО ввел второй пакет санкций за контрабанду против еще 13 физических и ряда юридических лиц.
30 июля СНБО дополнил список контрабандистов, внеся в него еще трех человек.