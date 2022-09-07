ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

24 таможенника отстранены за содействие контрабандистам из санкционного списка – СБУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
У подсанкционных лиц проведены 23 обыска
У подсанкционных лиц проведены 23 обыска
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Попытки влияния России на работу Государственной таможенной службы Украины пресекла Служба безопасности Украины, об этом ведомство информирует в Telegram.

Речь идет о прекращении "незаконного сотрудничества" должностных лиц с фигурантами списка лиц, которые подозреваются в контрабандной деятельности и в отношении которых Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в апреле 2021 года.

В результате 24 таможенника, в том числе руководящий состав, отстранены от занимаемых должностей, говорится в сообщении.

У подсанкционных лиц проведены 23 обыска, обнаружены оружие, боевые припасы и взрывчатые вещества. Также СБУ установила, что у троих из них есть гражданство России, а у одного – румынское. В связи с этим СБУ инициировала прекращение их гражданства Украины.


Контекст:

СНБО Украины 2 апреля 2021 года принял решение ввести санкции против 10 лиц, которых совет считает причастными к контрабанде.

Под санкции попали одесские бизнесмены Александр Чудаков, Виктор Шерман и Вадим Альперин (президент Украины Владимир Зеленский называл его "одним из крестных отцов контрабанды в Украине"), закарпатский бизнесмен Орест Фирманюк, львовский бизнесмен Владимир Дидух (СМИ называли его криминальным авторитетом Вовой Мордой), черновицкие бизнесмены Юрий Кушнир и Александр Еримичук, бывший сотрудник Закарпатской таможни, президент футбольного клуба "Минай" Валерий Пересоляк, экс-начальник Рава-Русской таможни Иван Бокало и бывший сотрудник СБУ Александр Кравченко.

15 апреля СНБО ввел второй пакет санкций за контрабанду против еще 13 физических и ряда юридических лиц.

30 июля СНБО дополнил список контрабандистов, внеся в него еще трех человек.

Теги: СБУ, санкции, гражданство, контрабанда, Государственная таможенная служба Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Красавица". Каменских показала бюст в глубоком декольте. Фото
"Красавица". Каменских показала бюст в глубоком декольте. Фото
48-летний Данилко рассказал, сколько кг лишнего веса уже сбросил. Фото до и после
48-летний Данилко рассказал, сколько кг лишнего веса уже сбросил. Фото до и после
Теннисистка Симона Халеп рассталась с македонским бизнесменом спустя год после свадьбы – СМИ
Теннисистка Симона Халеп рассталась с македонским бизнесменом спустя год после свадьбы – СМИ
Макаревич: Интересно, на могильном камне надо будет указывать иноагентство?
Макаревич: Интересно, на могильном камне надо будет указывать иноагентство?
"Рожать дома было моим лучшим решением". Маремуха родила первенца. Фото
"Рожать дома было моим лучшим решением". Маремуха родила первенца. Фото
"Простой, вкусный и полезный рецепт". Хименес-Браво приготовил хумус с авокадо
"Простой, вкусный и полезный рецепт". Хименес-Браво приготовил хумус с авокадо
"Красивая пара". Никитюк снялась в обнимку с Поворознюком. Фото
"Красивая пара". Никитюк снялась в обнимку с Поворознюком. Фото
Амаль и Джордж Клуни посетили премьеру комедии "Билет в рай" в Лондоне. Фото
Амаль и Джордж Клуни посетили премьеру комедии "Билет в рай" в Лондоне. Фото
"Деградация полная". Гордон показал, как вернувшийся из Украины россиянин устроил дома "бои без правил"
"Деградация полная". Гордон показал, как вернувшийся из Украины россиянин устроил дома "бои без правил"
48-летняя Наталья Кличко снялась в постели. Фото
48-летняя Наталья Кличко снялась в постели. Фото
"Мы понимали, что это шанс. Это как стадный инстинкт". Loboda заявила, что работала в РФ, потому что ей не сказали, что это "плохой путь"
"Мы понимали, что это шанс. Это как стадный инстинкт". Loboda заявила, что работала в РФ, потому что ей не сказали, что это "плохой путь"
"Любовь и честность спасут мир". Дорофеева снялась в широкой футболке
"Любовь и честность спасут мир". Дорофеева снялась в широкой футболке
49-летняя Клум покружилась перед камерой в платье с огромным разрезом
49-летняя Клум покружилась перед камерой в платье с огромным разрезом
Режиссер Манский: Единственное, что есть в позитиве из-за войны – я окончательно определился, что для меня Родина Украина
Режиссер Манский: Единственное, что есть в позитиве из-за войны – я окончательно определился, что для меня Родина – Украина
"Каждый эпизод содержит новые песни, под которые будет танцевать вся семья". Netflix заявила о перезапуске "Телепузиков"
"Каждый эпизод содержит новые песни, под которые будет танцевать вся семья". Netflix заявила о перезапуске "Телепузиков"
"Мне было стыдно, когда поняла, как больно сделала этой девушке". Новая возлюбленная мужа Дорофеевой призналась, что разбила чужую семью
"Мне было стыдно, когда поняла, как больно сделала этой девушке". Новая возлюбленная мужа Дорофеевой призналась, что разбила чужую семью
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Очень красивая жена", "Мужчина, вам крупно повезло". Арестович сделал селфи на заправке со своей третьей женой (138924)
2
Британский миллионер бросил жену и детей ради беженки из Украины, поселившейся в его доме – СМИ (135839)
3
64-летняя Мадонна заселфилась без бюстгальтера. Фото (129381)
4
"Медузы чуть не сдохли от восторга". Каминская снялась в бикини в полный рост. Фото (117102)
5
"Под старость лет так опуститься... Позорище". Рок-музыкант Бутусов спел "Гудбай, Америка!" вместе с российским банкиром (113819)
6
В сети показали, как сейчас выглядит проживающий в Германии Винник (101643)
7
"Хайп разводят". Дорофеева высказалась после публичного высмеивания бывшим мужем ее романа с Кацуриным (78147)
8
Дорофеева снялась в белых сильно облегающих шортах. Фото (62386)
 
 
 
 