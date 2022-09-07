24 таможенника отстранены за содействие контрабандистам из санкционного списка – СБУ

Речь идет о прекращении "незаконного сотрудничества" должностных лиц с фигурантами списка лиц, которые подозреваются в контрабандной деятельности и в отношении которых Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в апреле 2021 года.

В результате 24 таможенника, в том числе руководящий состав, отстранены от занимаемых должностей, говорится в сообщении.

У подсанкционных лиц проведены 23 обыска, обнаружены оружие, боевые припасы и взрывчатые вещества. Также СБУ установила, что у троих из них есть гражданство России, а у одного – румынское. В связи с этим СБУ инициировала прекращение их гражданства Украины.



