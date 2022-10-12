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ОБЩЕСТВО

Сервисные центры МВД Украины временно перестали предоставлять услуги

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Часть сервисных центров МВД не работает из-за проблем со светом
Часть сервисных центров МВД не работает из-за проблем со светом
Фото: Головний сервісний центр МВС / Facebook

Главный сервисный центр Министерства внутренних дел сообщил 12 октября в Facebook, что предоставление услуг приостановлено из-за проблем со светом.

"В связи с перебоями электроснабжения не работает Национальная автоматизированная информационная система. Из-за этого предоставление услуг в сервисных центрах МВД приостановлено. О возобновлении работы сообщим дополнительно", – говорится в сообщении.

Позже в МВД уточнили, что в некоторых сервисных центрах удалось восстановить электричество, поэтому необходимо уточнять, работает ли конкретный центр, на региональных страницах в Facebook.

https://www.facebook.com/hsc.gov.ua/posts/pfbid02YU9aYBP6RNWYpTNGbCZ1ox9cwxqnbHF1uvST6tbLuu3WV7YVeickCMRmLHKJ2xKDl

https://www.facebook.com/hsc.gov.ua/posts/pfbid02mu9L5ouWUnxENoMmzzqfmTkibHgwdHFKwdEW8PJUCebDiHHhs33qzUEBwD3N2nJjl

Контекст:

Ночью и утром 10 октября российские оккупанты обстреляли более 30 населенных пунктов в Украине. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские войска нанесли по территории Украины 61 ракетный и 32 авиаудара. Подразделения противовоздушной обороны Украины за день уничтожили 73 воздушные цели, в том числе 46 крылатых ракет и 27 беспилотников. 

В результате атаки, по данным ГСЧС, погибли 19 человек, 105 ранены. Были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах и Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что оккупанты атаковали энергетические объекты. Часть областей была обесточена. 

Украинцам нужно быть готовыми к последствиям обстрелов со стороны России вплоть до веерных отключений, заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

11 октября массированная ракетная атака оккупантов по критической и энергетической инфраструктуре Украины продолжилась. В частности, утром оккупанты повредили оборудование Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, обстреляли энергетические объекты во Львовской и Днепропетровской областях.

Теги: МВД, электричество, электроэнергия, административные услуги
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