Сервисные центры МВД Украины временно перестали предоставлять услуги

"В связи с перебоями электроснабжения не работает Национальная автоматизированная информационная система. Из-за этого предоставление услуг в сервисных центрах МВД приостановлено. О возобновлении работы сообщим дополнительно", – говорится в сообщении.

Позже в МВД уточнили, что в некоторых сервисных центрах удалось восстановить электричество, поэтому необходимо уточнять, работает ли конкретный центр, на региональных страницах в Facebook.