ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Синод Православной церкви Крита поддержал решение архиепископа Хризостома признать ПЦУ

Предстоятель Православной церкви Кипра Хризостом 24 октября впервые упомянул имя главы Православной церкви Украины Епифания в диптихе. Священный синод церкви сегодня официально поддержал решение своего предстоятеля.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Синод поддержал решение Хризостома
Синод поддержал решение Хризостома
Фото: churchofcyprus.org.cy

Синод Православной церкви Кипра 25 ноября обнародовал коммюнике о признании автокефалии Православной церкви Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте церкви.

"Священный синод церкви Кипра на заседаниях 23-го и 25 ноября 2020 года подробно обсудил украинский церковный вопрос и проблемную ситуацию, возникшую с поминовением блаженнейшим архиепископом Кипрским Хризостомом Епифания как предстоятеля церкви Украины, и решил не выступать против этого решения его блаженства. В то же время, Священный синод ожидает широкого обсуждения с общим участием для преодоления нынешнего кризиса, который угрожает расколом церкви Христовой", – говорится в сообщении. 

Предстоятель Православной церкви Кипра Хризостом 24 октября впервые упомянул имя главы Православной церкви Украины Епифания в диптихе. 

Кипрская церковь стала четвертой поместной церковью после Вселенского и Александрийского патриархатов, а также Греческой церкви, признавшей автокефалию Православной церкви Украины.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

В диптихе поместных церквей, опубликованном на сайте Вселенского патриархата, ПЦУ занимает последнее, 15-е, место.

В 2019 году автокефалию ПЦУ признали Православная церковь Греции и Александрийский патриархат.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Зеленская в пальто цвета морской волны открыла выставку о насилии над женщинами
Зеленская в пальто цвета морской волны открыла выставку о насилии над женщинами
Участница "Танцев со звездами" Санина прокомментировала выход в финал
Участница "Танцев со звездами" Санина прокомментировала выход в финал
Дан Балан выступит в суперфинале "Танцев со звездами"
Дан Балан выступит в суперфинале "Танцев со звездами"
Украинские звезды записали клип, в котором призвали поклонников разорвать круг насилия
Украинские звезды записали клип, в котором призвали поклонников разорвать круг насилия
Ефросинина: Узнав, что ведущей буду я, невеста могла отказаться от моего конферанса
Ефросинина: Узнав, что ведущей буду я, невеста могла отказаться от моего конферанса
Звезда сериала "Ход Королевы" Тейлор-Джой призналась, что до съемок не умела играть в шахматы
Звезда сериала "Ход Королевы" Тейлор-Джой призналась, что до съемок не умела играть в шахматы
51-летняя Лопес полностью обнажилась для видео
51-летняя Лопес полностью обнажилась для видео
  "Бог проклятых". Вышел готический клип "Би-2". Видео
  "Бог проклятых". Вышел готический клип "Би-2". Видео
"А зачем тебе работа?" Хореограф Кот рассказал о предложении продюсера стать содержанцем
"А зачем тебе работа?" Хореограф Кот рассказал о предложении продюсера стать содержанцем
"Что-то пошло не так". Пассия Каминского объявила о расставании с ним
"Что-то пошло не так". Пассия Каминского объявила о расставании с ним
"На это смотреть больно", "Триллер". Полякова показала, как ей снимали цветные линзы
"На это смотреть больно", "Триллер". Полякова показала, как ей снимали цветные линзы
"Ни одна вафелька не останется в живых". Певица Успенская поделилась рецептом выпечки из самодельной муки
"Ни одна вафелька не останется в живых". Певица Успенская поделилась рецептом выпечки из самодельной муки
The Weeknd обвинил "Грэмми" в коррумпированности
The Weeknd обвинил "Грэмми" в коррумпированности
"Готовьте "баблишко". В Киеве эвакуатор забрал автомобиль украинского ведущего
"Готовьте "баблишко". В Киеве эвакуатор забрал автомобиль украинского ведущего
"Невыносимое горе". Жена принца Гарри Меган потеряла ребенка
"Невыносимое горе". Жена принца Гарри Меган потеряла ребенка
Альбом саундтреков с участием Джамалы к фильму о "Евровидении" номинирован на "Грэмми"
Альбом саундтреков с участием Джамалы к фильму о "Евровидении" номинирован на "Грэмми"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Лолита: У меня сейчас охерительный период я могу заниматься сексом и не залетать
Лолита: У меня сейчас охерительный период – я могу заниматься сексом и не залетать
"Глаза заворачиваются от удовольствия!". В чем секрет вкусного куриного паштета по рецепту Мозговой
"Глаза заворачиваются от удовольствия!". В чем секрет вкусного куриного паштета по рецепту Мозговой
"Не пытайтесь повторить мой опыт". Волочкова в микрострингах показала коронный трюк
"Не пытайтесь повторить мой опыт". Волочкова в микрострингах показала коронный трюк
Андре Тан: Я пригласил известную певицу на открытие магазина. Каково было мое удивление, когда я нашел ее пьяной
Андре Тан: Я пригласил известную певицу на открытие магазина. Каково было мое удивление, когда я нашел ее пьяной
"Мои крылья". Верещук показала сыновей
"Мои крылья". Верещук показала сыновей
  "Стоит извиниться. Это было бы лучшим решением". Dorofeeva оказалась в эпицентре скандала после премьеры сольного клипа
"Стоит извиниться. Это было бы лучшим решением". Dorofeeva оказалась в эпицентре скандала после премьеры сольного клипа
"Трогательная фотография". Подольская показала подросшего младшего сына
"Трогательная фотография". Подольская показала подросшего младшего сына
"Поверьте, у меня все отросло длинным сразу". Галкин показал себя "во всей красе"
"Поверьте, у меня все отросло длинным сразу". Галкин показал себя "во всей красе"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS