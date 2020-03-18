Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Степанов сообщил, что купил в Одесскую инфекционную больницу аппарат искусственной вентиляции легких

Экс-глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов призвал всех, у кого есть финансовая возможность или выход на производителей или поставщиков, присоединяться к его инициативе.

Максим Степанов: Давайте помогать друг другу. Спасти ситуацию сможем только вместе
Максим Степанов: Давайте помогать друг другу. Спасти ситуацию сможем только вместе
Фото: Максим Степанов / Facebook

Экс-председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов сообщил 17 марта в своем Facebook, что купил для Одесской инфекционной больницы аппарат искусственной вентиляции легких.

"Друзья, удалось найти аппарат искусственной вентиляции легких SV Aura Profi. Это были самые сложные поиски в моей жизни. Аппарат уже передал в Одесскую инфекционную больницу. Со средствами индивидуальной защиты ситуация еще сложнее. Ищем, собираем по крупицам. Впервые хочу воспользоваться силой Facebook. Друзья, не проходим мимо. Просьба ко всем, у кого есть финансовая возможность или выход на производителей или поставщиков, присоединяйтесь. Давайте помогать друг другу. Спасти ситуацию сможем только вместе", – призвал он.

14 марта Степанов заявил, что власти Украины срочно должны заняться спасением экономики, иначе "одних коронавирус убьет, а других оставит без работы и средств для выживания".

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/654405251769140

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 184 976 человек в более чем 150 странах, 7529 человек скончались. 

В Украине по состоянию на 17 марта было подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом (10 из них – в Черновицкой области, два – в Киеве, по одному в Киевской и Житомирской областях), два человека скончались. 

За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще 12 лечатся.

Теги: больница, Максим Степанов, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, ИВЛ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
alyona alyona снялась в маске из капусты
Хэнкс рассказал о самочувствии после недели с момента обнаружения коронавируса
Хэнкс рассказал о самочувствии после недели с момента обнаружения коронавируса
  Как сшить маску самостоятельно
  Как сшить маску самостоятельно
Джаред Лето узнал о пандемии коронавируса, вернувшись из пустыни
Джаред Лето узнал о пандемии коронавируса, вернувшись из пустыни
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS