Суд арестовал на два месяца экс-чиновника Минобороны Украины по делу о поставках катеров для ВСУ. Павловскому меру пресечения не избрали

Павловский и другие участники схемы могли нанести ущерб государству на сумму более 475 млн грн Фото: 5.ua

По решению суда, экс-чиновника взяли на два месяца под стражу с возможностью внести около 475 млн грн залога. ZN.UA уточнило, что речь идет об Андрее Араптанове.

Второму фигуранту дела – бывшему замминистра обороны Украины Игорю Павловскому – суд не успел избрать меру пресечения. Заседание перенесли, а ходатайство об отводе судьи не удовлетворили. Дело в дальнейшем будет вести судья Алексей Соколов, сообщил "5 канал".

В деле фигурирует глава правления завода "Кузница на Рыбальском" Валерий Шандра.

Следствие установило, что Павловский и Араптанов в сговоре с бывшим первым заместителем секретаря СНБО Олегом Гладковским в 2017 году организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей для армии по ценам, которые существенно превышали предусмотренные бюджетом. Производителем и поставщиком этих транспортных средств выступила компания "Богдан Моторс". Государство переплатило этой компании 17,44 млн грн, отметило "Сегодня".