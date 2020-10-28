Трое судей принимали решение КСУ об отмене части антикоррупционного законодательства, зная, что они не могут действовать объективно – Новиков

Глава Национального агентства по предупреждению коррупции Александр Новиков заявил, что трем судьям Конституционного Суда было известно о том, что они не могут действовать объективно. Однако они участвовали в рассмотрении антикоррупционного законодательства.

Трое судей Конституционного Суда действовали незаконно, принимая решение о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование в собственных интересах. Об этом 28 октября заявил глава Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) Александр Новиков во время брифинга, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Процедурное нарушение состоит в том, что трем судьям Конституционного Суда было известно о том, что они не могут действовать объективно. В чем заключается эта необъективность? Представление поступило в суд на следующий день, 5 августа 2020 года, после того, как судьи получили вызовы в НАПК о вручении административных протоколов за непредставление сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии. А именно судьи [Игорь] Слиденко и судья [Владимир] Мойсик", – заявил Новиков.

По его словам, судьи Слиденко и Мойсик приняли участие в рассмотрении дела, зная, что действуют в конфликте интересов.

"Независимо от того, каким является решение, Конституция и закон о КС, статья 60, запрещают им участвовать в этом деле", – добавил он.

Он также отметил, что НАПК установило признаки преступления еще в действиях судьи Ирины Завгородней и передало материалы в НАБУ, которое зарегистрировало уголовное производство.

"Несмотря на это, судья фактически принимала участие в рассмотрении конституционного представления об отмене ст. 366-1 – недекларирование достоверной информации. Поэтому решение КС, учитывая участие в нем трех судей, которые не могли действовать объективно, не может считаться объективным. Это принципы еще "римского права" – судья не может быть судьей в собственном деле", – добавил Новиков.

В НАПК сообщали, что у судей Завгородней и Головатого обнаружили признаки недостоверного декларирования. У Головатого в декларации за 2019 год выявлено 3,6 млн грн недостоверных сведений. В декларации Завгородней за 2018 год обнаружено недостоверных сведений на 615 тыс. грн, в декларации за 2019-й – 754 тыс. грн.

В агентстве также отметили, что еще раньше при проверке ежегодных деклараций судьи Конституционного Суда Мойсика НАПК установило признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, – использование заведомо поддельного документа.

НАПК сегодня в 18.00 закрыло реестр электронных деклараций, исполняя решения КС.

27 октября украинские СМИ, ссылаясь на источники, заявили, что КСУ признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовное наказание за декларирование недостоверной информации.

Представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря заявила, что решение КС, которым он признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование, приняли с "вопиющими процессуальными нарушениями".

Представитель президента Украины в КСУ Федор Вениславский выразил мнение, что такое решение может нести негативные последствия для европейской интеграции Украины.

28 октября собрание судей Конституционного Суда Украины обратилось к президенту Украины, председателю Верховной Рады и премьер-министру с заявлением о давлении на суд.