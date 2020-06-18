"Убийцы должны сесть". Под Офисом президента требовали наказать виновных в смерти Гандзюк. Видео

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Заказчиком нападения на Гандзюк, по мнению правоохранителей, был председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, который частично оплатил преступление.

Следователи считают, что житель Херсона с криминальным прошлым Алексей Левин подстрекал исполнителей и предоставил им информацию о месте проживания Гандзюк. В сентябре 2019 года его объявили в международный розыск, а в марте 2020 года экстрадировали в Украину из Болгарии, где он скрывался.

Левин находится под стражей. За Мангера в феврале 2019 года внесли залог в размере 2,5 млн грн, и все это время он находился на свободе. В июне 2020 года прокуроры подали в суд ходатайство об изменении Мангеру меры пресечения. Суд с 16 июня рассматривает ходатайство обвинения.