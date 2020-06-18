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"Убийцы должны сесть". Под Офисом президента требовали наказать виновных в смерти Гандзюк. Видео

Вечером 17 июня возле Офиса президента в Киеве состоялся митинг, участники которого требовали наказать виновных в смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Видео, снятое на акции, опубликовало в YouTube агентство "Укринформ". Митингующие развернули большой баннер "Зеленский, признай слив дела Гандзюк", зажгли файеры и скандировали: "Кто заказал Катю Гандзюк?", "Убийцы должны сесть", "Аваков – черт". По данным hromadske, в митинге приняло участие несколько десятков человек. Акция состоялась в день 35-летия Гандзюк.

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Акция прошла вечером 17 июня под Офисом президента
Акция прошла вечером 17 июня под Офисом президента
Скриншот: Ukrinform TV / YouTube

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Заказчиком нападения на Гандзюк, по мнению правоохранителей, был председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, который частично оплатил преступление.

Следователи считают, что житель Херсона с криминальным прошлым Алексей Левин подстрекал исполнителей и предоставил им информацию о месте проживания Гандзюк. В сентябре 2019 года его объявили в международный розыск, а в марте 2020 года экстрадировали в Украину из Болгарии, где он скрывался.

Левин находится под стражей. За Мангера в феврале 2019 года внесли залог в размере 2,5 млн грн, и все это время он находился на свободе. В июне 2020 года прокуроры подали в суд ходатайство об изменении Мангеру меры пресечения. Суд с 16 июня рассматривает ходатайство обвинения.

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Видео: Ukrinform TV / YouTube
Теги: убийство, митинг, акция, Екатерина Гандзюк, Офис президента Украины
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