Украина продолжает финансировать более 600 больниц на оккупированных территориях и в зоне боевых действий – Минздрав

"Ежемесячно медицинские учреждения на временно оккупированных территориях и причастные к линии фронта получают 1/12 объема годового финансирования. За счет этих средств, в частности, выплачивается заработная плата медикам, работающим в оккупации", – рассказал Яременко.
За прошлый месяц больницам во временной оккупации и работающим во фронтовых регионах Национальная служба здоровья уже перечислила более 2,6 млрд грн.
За полгода с момента начала полномасштабной войны таким медицинским учреждениям перечислено более 17 млрд грн по программе медицинских гарантий.
Также замминистра напомнил, что Россия продолжает блокировать поставки лекарств, в том числе и жизненно необходимых, с подконтрольных Украине территорий на временно оккупированные.
"Поэтому сотни тысяч украинцев в вынужденной оккупации стали фактически заложниками медицинского терроризма россиян", – подытожили в ведомстве.
6 июля министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что российские оккупанты вывозят с территорий Украины, которые они временно заняли, дорогостоящее медицинское оборудование и препараты, закупленные украинским правительством.
9 июля в Минздраве Украины сообщили, что на оккупированных территориях продолжают работать более 400 больниц, а медикам начисляют зарплату.
25 августа Ляшко говорил, что часть больниц на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей осталась без энергоснабжения.