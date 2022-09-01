Украина продолжает финансировать более 600 больниц на оккупированных территориях и в зоне боевых действий – Минздрав

За август больницам во временной оккупации и во фронтовых регионах перечислили более 2,6 млрд грн Фото: depositphotos.com

"Ежемесячно медицинские учреждения на временно оккупированных территориях и причастные к линии фронта получают 1/12 объема годового финансирования. За счет этих средств, в частности, выплачивается заработная плата медикам, работающим в оккупации", – рассказал Яременко.

За прошлый месяц больницам во временной оккупации и работающим во фронтовых регионах Национальная служба здоровья уже перечислила более 2,6 млрд грн.

За полгода с момента начала полномасштабной войны таким медицинским учреждениям перечислено более 17 млрд грн по программе медицинских гарантий.

Также замминистра напомнил, что Россия продолжает блокировать поставки лекарств, в том числе и жизненно необходимых, с подконтрольных Украине территорий на временно оккупированные.

"Поэтому сотни тысяч украинцев в вынужденной оккупации стали фактически заложниками медицинского терроризма россиян", – подытожили в ведомстве.