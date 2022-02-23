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Украинский ледокол "Ноосфера" может участвовать в совместных экспедициях с другими странами – Дикий

28 января 2022 года ледокол отправился в свою первую экспедицию к Антарктиде
28 января 2022 года ледокол отправился в свою первую экспедицию к Антарктиде
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook

Ледокол "Ноосфера" отправился в первую экспедицию под украинским флагом. Если она пройдет удачно, то вскоре иностранные государства смогут предлагать Украине совместные экспедиции или даже коммерческие заказы на перевозку грузов этим ледоколом. Об этом 20 февраля в интервью "Фокусу" рассказал директор Национального антарктического центра Евгений Дикий.

По словам Дикого, рынок логистических услуг в Южном океане очень ограниченный, при этом стран, заинтересованных в присутствии в Антарктиде, но не имеющих собственных судов для этого, с каждым годом становится все больше. Ледокол "Ноосфера", недавно приобретенный Украиной, позволит предоставлять услуги фрахтования (наем судна для перевозки груза) антарктическим станциям других государств.

"Все антарктическое сообщество очень внимательно следит за нашим первым рейсом. Если мы покажем, что управляемся с ледоколом не хуже британцев, то уже со следующего года у нас будет куча предложений по совместным экспедициям. А также, думаю, будут и коммерческие заказы на обслуживание других станций", – прокомментировал он.

До этого года Национальный антарктический центр также фрахтовал иностранные судна для отправки своих экспедиций на станцию "Академик Вернадский". Стоимость фрахта колебалась в пределах $20–35 тыс. в сутки. Покупка собственного ледокола позволяет полностью решить логистические проблемы центра, подчеркнул Дикий.

Контекст:

19 августа 2021 года Национальный антарктический научный центр Министерства образования и науки Украины и британское учреждение "Исследования и инновации" подписали акт о покупке ледокола James Clark Ross. Как рассказывал Дикий, Украина купила легендарное британское судно за $5 млн, хотя начальная цена была в районе $10 млн. Отдельно правительство заплатило за доставку и дооборудование ледокола.

В НАНЦ тогда отмечали, что именно James Clark Ross в 1996 году привез первую украинскую антарктическую экспедицию на тогдашнюю британскую станцию "Фарадей" (сейчас украинская станция "Академик Вернадский").

Ледокол James Clark Ross был флагманом Британской антарктической службы 30 лет, носил имя британского военного моряка, исследователя Антарктики адмирала Джеймса Кларка Росса.

30 августа над James Clark Ross подняли украинский флаг. 5 октября ледокол прибыл в Одессу.

29 октября в Одессе в ходе торжественной церемонии купленное у Великобритании судно переименовали в "Ноосферу". Такое название выбрали, поскольку работать с ледоколом будет научный персонал станции "Академик Вернадский", названной именем украинского ученого – одного из основных авторов философской теории ноосферы.

На церемонии присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Он тогда подчеркнул, что впервые за историю независимости Украины государство приобрело научно-исследовательское судно.

28 января 2022 года ледокол отправился в свою первую экспедицию к Антарктиде. Среди прочего, он везет COVID-вакцины для полярников.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Антарктида, судно, Антарктика, Евгений Дикий, полярники
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