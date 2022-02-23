Украинский ледокол "Ноосфера" может участвовать в совместных экспедициях с другими странами – Дикий

28 января 2022 года ледокол отправился в свою первую экспедицию к Антарктиде Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook

По словам Дикого, рынок логистических услуг в Южном океане очень ограниченный, при этом стран, заинтересованных в присутствии в Антарктиде, но не имеющих собственных судов для этого, с каждым годом становится все больше. Ледокол "Ноосфера", недавно приобретенный Украиной, позволит предоставлять услуги фрахтования (наем судна для перевозки груза) антарктическим станциям других государств.

"Все антарктическое сообщество очень внимательно следит за нашим первым рейсом. Если мы покажем, что управляемся с ледоколом не хуже британцев, то уже со следующего года у нас будет куча предложений по совместным экспедициям. А также, думаю, будут и коммерческие заказы на обслуживание других станций", – прокомментировал он.

До этого года Национальный антарктический центр также фрахтовал иностранные судна для отправки своих экспедиций на станцию "Академик Вернадский". Стоимость фрахта колебалась в пределах $20–35 тыс. в сутки. Покупка собственного ледокола позволяет полностью решить логистические проблемы центра, подчеркнул Дикий.