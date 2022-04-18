"Укрзалізниця" открывает онлайн-продажу билетов из/в Чернигов

Продажа открыта как на сайте, так и в официальном чат-боте "Укрзалізниці".

Перевозчик напомнил, что сообщение Чернигова со столицей было открыто для пассажиров в субботу 16 апреля. Региональный экспресс 892/891, 894/893 Киев–Чернигов–Киев демонстрирует почти 100% заполненность в первые три дня курсирования.

Контекст:

Оккупанты атаковали Чернигов с самого начала полномасштабной войны, они сбрасывали на город авиабомбы, вели артиллерийский огонь. Армия РФ уничтожала мирное население. Из Чернигова за время вторжения уехало более половины населения.

3 апреля в Генштабе ВСУ заявили, что на северском направлении оккупанты завершили отвод подразделений Центрального военного округа в Россию. По информации Генштаба ВСУ, РФ перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

5 апреля глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что между Черниговом и Киевом восстановили полноценное транспортное сообщение. В то же время он призвал жителей Чернигова и его пригородов пока не возвращаться в свои дома.