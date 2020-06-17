В Каменском вследствие падения деревьев пострадали четыре человека – ГСЧС

Из-за ухудшения погодных условий в Каменском Днепропетровской области на автомобили упало несколько деревьев, отметили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

16 июня в Каменском Днепропетровской области из-за непогоды пострадали четыре человека, проинформировала Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"16 июня на территории города Днепр и по области наблюдалось ухудшение погодных условий – порывы ветра и дождь. (...) В службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в городе Каменском в Днепровском районе в результате падения деревьев травмировано четыре человека, которые госпитализированы в больницу. Подразделениями ГСЧС поваленные деревья распилены и убраны", – говорится в сообщении.

Еще четыре дерева упали в городе на автомобили. По данным спасателей, три машины пострадало на улице Ушинского, еще одна – на улице Василия Чапленко, все случаи в Центральном районе Каменского.